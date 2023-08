Trener AEK-a izašao pred novinare: 'To nam nije nikakav alibi, došli smo ovdje pobijediti'

Trener AEK-a Matias Almeyda održao je u ponedjeljak konferenciju za medije uoči sutrašnjeg dvoboja s Dinamom u trećem pretkolu Lige prvaka. Taj susret, prvi u dvomeču, originalno je trebao biti odigran prošloga tjedna u Grčkoj, no on je otkazan zbog velikih nereda u kojima je jedan grčki navijač smrtno stradao pa su klubovi zamijenili domaćinstva. Uzvrat će se igrati u subotu u Ateni.

"To me čini tužnim, otišao sam od kuće s 15 godina i nikad nisam podržavao nasilje. Niti u svojoj domovini niti igdje. Nogomet je nešto drugo, nogomet je sport u kojem se gubi ili pobjeđuje, nogomet nije nasilje i to što se dogodilo, to je nešto vrlo tužno. Misli naših obitelji su s tim ljudima", rekao je Almeyda na početku o tragičnoj smrti njihovog navijača pa priznao da je priprema za ovu utakmicu jako različita od uobičajene:

"Naravno da je drugačija priprema, promijenila se strategija, način treninga. Ali, naravno, u pitanju je ljudski život, to su stvari koje su se nažalost dogodile i moramo adaptirati na novonastale okolnosti."

Momčad AEK-a nije odigrala službenu utakmicu od svibnja, a sada je očekuju dvije jako važne s Dinamom u vrlo kratkom razdoblju.

"Obje momčadi igraju dvije utakmice u četiri dana i nemamo isprike, to što nismo igrali službenu utakmicu od svibnja nije nam nikakav alibi. Došli smo ovdje pobijediti", istalknuo je pa potom odgovorio na pitanje hoće li zaigrati legendarni hrvatski branič Domagoj Vida koji se nedavno oporavio od ozljede:

"On je spreman, znam kako se osjeća, da će igrati protiv bivšeg kluba u svojoj domovini i da su to posebne emocije, ali on je profsionalac i bit će na raspolaganju."

Potom je pristiglo pitanje o tome osjeća li AEK poseban pritisak da mora pobijediti i izbaciti Dinamo.

"Pritisak imam kao otac da usrećim svoju obitelj, nogomet je ljuba i strast i nije to takva vrsta pritiska. Naravno, mi želimo biti bolji u dvije utakmice i proći Dinamo, koji ima odličnu momčad. Puno talenta, mladosti, iskustva. I ja Dinamo gledam tako, a ne da ima više iskustva od nas u pretkolima u Europi. Jer, mi smo isto momčad, krasi nas zajedništvo, pokazali smo našu snagu prošle sezone u Grčkoj i došli smo ovdje pobijediti", istaknuo je paizbjegao odgovor na pitanje koja je ekipa favorit :

""SP je pokazalo je da nema favorita u nogometu. Imam veliki respekt prema Dinamu i hrvatskim igračima, koji su slični nama Argentincima, tehnički i agresivni. Poznajem ih puno, igrao sam s Prosinečkim, Mornarom i Bokšićem, koji je bio jedan od najboljih napadača na svijetu. Samo kad je to htio."

