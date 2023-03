Treneri koji se spominju kao nasljednici Ante Čačića: 'Svatko na svoj način želi doći u Dinamo'

Uvijek kad je Dinamo u nekoj krizi, a takvih trenutaka je malo kad je riječ o zagrebačkim plavima jer u Maksimirskoj 128 ipak stanuje mentalitet pobjednika, počinju spekulacije o novom trenerskom imenu na klupi Modrih. Tri utakmice u nizu bez pobjede i vrlo slaba realizacija Dinama donijele su brojne upitnike u Maksimirsku 128 tek što je stigla nova uprava, kao i nagađanja o tome tko bi mogao biti novi trener. Kolege s portala Net.hr kontaktirali su tri imena koja su uvijek u kombinacijama za klupu Dinama. Evo što su im trenerski velikani odgovorili.

"Ne bi od mene bilo korektno da prije dvije kvalifikacijske utakmice koje me čekaju sljedećeg tjedna sa Slovenijom da bilo što razgovaramo, da razgovaramo o bilo čemu drugom osim o reprezentaciji Slovenije, odnosno o Kazahstanu i San Marinu. Usredotočen sam samo i isključivo na reprezentaciju Slovenije i moje razmišljanje, sav moj fokus je usmjeren na početak kvalifikacija za EP 2024. u grupi H", kratko je za Net.hr poručio Matjaž Kek, izbornik Slovenije

"Ne znam što bih mogao dodati na ono što sam rekao prošlog tjedna. Dinamo ima trenera i to treba poštivati", kratko je komentirao Nenad Bjelica

"Haha… Nemam pojma odakle sad to, ja sam vam u Španjolskoj. Malo pratim ovako sa strane što se događa u Dinamu, ma to je… Ja uopće ne razumijem sve te stvari i šteta za klub, šteta za Dinamo što se uopće te neke stvari događaju, što prolazi kroz takve jedne turbulencije. Ne mogu vam samo tako odgovoriti na vaše pitanje bi li opet bio trener Dinama, bi li se vratio u klub da Dinamo to želi? Jednostavno pitanje, ali vrlo kompleksno pritom, kao i odgovor. Teško je na takvo što u jednom potezu odgovoriti - da ili ne. Iskreno, sumnjam da do tog može doći. Situacija u Dinamu je vrlo komplicirana. Svaki trener koji dođe u Dinamo, koji je veliki klub, baš veliki, njemu posao nije lagan. Poznajem Dinamo, poznajem sva ta okruženja koje nisu dobrodošla za Dinamo, teško padne i treneru koji je onda svakog dana na nekim raznoraznim udarima, razvlačenjima, lobinzima. Svatko na neki svoj način želi da netko dođe u Dinamo, da rade, da profitiraju. Biti trener u Dinamu velika je čast",rekao je legendrani Vahid Halihodžić za Net.hr