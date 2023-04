Tudor prekinuo nevjerojatnu seriju protivnika i stigao na korak da ispiše povijest

U posljednjem susretu 28. kola francuskog prvenstva Marseille je na gostovanju slavio s 2-1 prekinuvši nevjerojatan Reimsov niz.

Posljednji susret Reims je izgubio u rujnu prošle godine na svom terenu od Monaca (0-3). Nakon toga nanizao je 19 utakmica bez poraza, ostvarivši pritom devet pobjeda i 10 neodlučenih susreta. Samo u ovoj godini Reims je u Le Championnatu upisao šest pobjeda i pet remija.

Sjajnu seriju prekinuli su Tudorovi odabranici. Međutim, vrlo lako se moglo dogoditi da Reims osvoji barem bod.

Domaćin je poveo u 13. minuti golom Folarina Baloguna. Međutim, najveći dio posla napravio je Marshall Munetsi koji se sjajno oslobodio svog čuvara, prošao po lijevoj strani, te povratnom loptom uposlio Baloguna kojem nije bilo teško zabiti za 1-0. Međutim, samo tri minute kasnije OM je izjednačio, a pogodak je postigao Alexis Sanchez. Čileanski napadač je u 29. minuti zabio i drugi gol, okrenuvši rezultat.

U 58. minuti domaćin je mogao izjednačiti, Munetsi je pucao glavom iz dobre situacije, ali je pogodio stativu. U 67. minuti je odličnu priliku za goste imao Nune Tavares, ali je loše reagirao. U 83. minuti Samuel Gigot je imao matnu situaciju, no glavom je pucao pored gola propustivši priliku staviti točku na i. Do kraja susreta Tudor je strijepio, a u trećoj minuti nadoknade Reims je imao zicer za izjednačenje, no Balogun iz odlične situacije pogodio vratnicu.

Bila je to osma uzastopna pobjeda Marseillea u gostima, a samo je jedna momčad imala duži niz, upravo Marseille 2009. od veljače do kolovoza - devet.

Na ljestvici vodi PSG sa 66 bodova, Marseille je ponovo drugi sa 59 bodova, dok je Lens treći sa 57 bodova. Slijede Monaco (54), Rennes (50), Lille (49).

"Moramo i hoćemo nastaviti tako. Govorim ovako jer sam o tome puno pričao s igračima u zadnje vrijeme. No, vidjet ćete." rekao je Tudor pa nastavio:

"Kod mojih igrača mi se ovaj put posebno svidjelo stanje uma, mentalitet koji su prikazali. Istina, prestali smo igrati nakon što smo minus preokrenuli u vodstvo i čuvali smo rezultat. Ipak, ostali smo fokusirani. Ovo je bila dobra partija i velika pobjeda."