Turski veznjak: 'Nisam daleko od Luke Modrića, mislim da sam među pet najboljih na svijetu'

Interov veznjak Hakan Calhanoglu u razgovoru za Gazzettu dello Sport požalio se da je podcijenjen u nogometnom svijetu. Smatra da je jedan od petorice najboljih na svojoj poziciji.

Calhanoglu je 2017. godine stigao u Milan za 23 milijuna eura iz Bayera, a prije godinu i pol bez odštete je iz Milana otišao u momčad njegovog gradskog rivala Intera. U 78 utakmica za Inter zabio je 11 golova uz 19 asistencija.

"Za pola grada sam heroj, a druga polovina me mrzi. U istom danu čujem pjesmu Interovih navijača i uvrede Milanovih. To je nogomet. Naviknut sam na to", rekao je 29-godišnji Calhanoglu pa odgovorio zašto ga se češće ne spominje u društvu Luke Modrića, Kevina de Bruynea, Casemira i Pedrija.

"Mislim da sam podcijenjen. Osjećam se tako. Nisam daleko od navedenih igrača. Mislim da sam u top 5 u Europi na svojoj poziciji. Govorim to s poniznošću. Mislim da igrači iz Premier lige imaju veću vidljivost u svijetu nogometa. Meni je bitno da napredujem. Ovo mi je najbolja sezona u životu."