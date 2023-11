U Ajaxu kreće 'Operacija čišćenja ruševina': Već na zimu odlaze dva Hrvata?

Ajax igra jednu od najgorih sezona u dugačkoj povijesti kluba. Nizozemsko prvenstvo osvojili su rekordnih 36 puta, ali ove sezone nakon 10 kola imaju 11 bodova te su na razočaravajućem 11. mjestu lige. Iz kluba su otišli sportski direktor Sven Mislintat i trener Maurice Steijn, a čini se da isto čeka i pojedine igrače.

Nizozemski mediji otkrivaju da je u klubu pokrenuta 'Operacija čišćenja ruševina' koja će za posljedice imati odlaske igrača za koje se smatra da kvalitetom nisu dovoljno dobri za nizozemskog velikana.

Podsjetimo, Ajax su ovoga ljeta pojačali Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić. I dok potonji nije imao značajnu minutažu ove sezone, Šutalo i Sosa su se često nalazili pod teškim kritikama te proglašeni jednim od glavnih krivaca za očajan ulazak u sezonu.

Međutim, najstariji nizozemski nogometni magazin Voetbal International piše kako u klubu i dalje vjeruju Šutalu te da je on trojice Hrvata on jedini siguran. Dakle, Sosa i Medić su otpisani i postoji mogućnost da napuste klub već na zimu, iako su obojica ovo ljeto potpisali ugovore do 2028. godine.

Sosi se kao mana ističe često gubljene lopti, a Medića pak, smatraju nedovoljno dobrim i limitiranim.

