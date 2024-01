U Dinamo stigao na 'mala vrata' pa postao hit: Što je to s japanskim nogometašima i zašto su nezaustavljivi?

Dvadesetšestogodišnji Japanac Takuro Kaneko u Dinamo je stigao na posudbu iz Sappora kao velika nepoznanica, nogometaš koji je na YouTube kompilacijama najboljih poteza izgledao izvrsno, no bilo je pitanje kakvim će se pokazati na Maksimiru. I isprva to nije izgledalo dobro, činilo se kao da su Modri kupili još jednog "mačka u vreći", no hitronogi Japanac adaptirao se na naš nogomet i trener Sergej Jakirović više nije mogao zamisliti prvih 11 bez njega.

Izvrsne igre ljevonogog brzanca oduševile su navijače, ali i čelnike kluba koji planiraju otkupiti njegov ugovor od Sappora. Dinamo je platio posudbu 400 tisuća eura, za otkup ugovora morat će izdvojiti 1,1 milijun eura, no to je isplativ potez jer bi na Maksimiru na njemu mogli jako dobro zaraditi.

Nakon što je Kaneko na Maksimiru pokazao što zna i umije, Dinamu je doveo još jednog Japanca Takuya Ogiwaru koji igra na osjetljivoj poziciji lijevog beka na kojoj Modri već jako dugo nisu imali pravo rješenje.

'Morali smo reagirati'

Ogiwara ima 24 godine, za japansku reprezentaciju igrao je u U-19 selekciji, a Dinamovu struku posebno je osvojio s pola sata igre protiv najboljeg nogometnog kluba na svijetu Manchester Cityja u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva, gdje je nekoliko puta pobjegao po lijevoj strani otkako se pojavio na travnjaku u 57. minuti.

Prije toga je s Leonom u četvrtfinalu također ušao u igru kao pričuva, a u Azijskoj ligi prvaka je pet od šest susreta u skupini odigrao 90 minuta, dok je u jednoj zamijenjen na poluvremenu.

"Teško ga je usporediti s nekim u Dinamu kad mi nismo imali normalnog lijevog bočnog. Okomit, direktan, raznovrstan, dobar jedan na jedan, puno može probiti stranu, centrirati, stabilan iza. Kad je igrao klupsko SP, kad vidiš bježi igračima Manchester Cityja, jednostavno morali smo reagirati", objansio je Jakirović.

Takuya Ogiwara Foto: Profimedia Takuya Ogiwara Profimedia

Japanski nogometaši su, dakle, postali hit u Hrvatskoj, a već dugo su na cijeni i u cijeloj Europi. Procjenjuje se da trenutno oko 100 nogometaša iz te zemlje igra u najjačim europskim klubovima.

Što ih čini tako dobrima?

Japanski nogometaši na terenu uvijek daju sve od sebe, nikada ne odustaju i imaju čvrst mentalitet, a uz to se nadovezuju i predispozicije za odličnu tehniku. U p'ravilu, nisu visoki, imaju nisko težište i vrlo su okretni što ih na terenu čini izuzetno nepredvidivima i najčešće nezaustavljivima za protivničke obrane.

A uz sve nabrojano i jako su talentirani.

Transferi Japanaca, pogotovo mladih, smatraju se "low risk" investicijom jer ih europski klubovi uspiju razviti i kasnije prodati za velik novac, a to je za Dinamo jako važna stvar.

