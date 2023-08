UEFA zabranila gostujuće navijače na utakmicama Hajduka i PAOK-a

Hajduk će 10. kolovoza na Poljudu ugostiti PAOK, dok će tjedan dana kasnije gostovati u Solunu u trećem pretkola Konferencijske lige.

Bijeli su u petak u rekordnom roku, u nešto manje od četiri sata, rasprodali sve dostupne ulaznice za prvu utakmicu.

Na Poljudu gostujućih navijača neće biti, no niti Torcida neće u Grčku. Naime, UEFA je zabranila gostujuće navijače na obje utakmice.

Priopćenje Hajduka prenosimo u cijelosti:

"Krovna europska nogometna organizacija UEFA donijela je danas odluku da će zbog sigurnosnih razloga obje utakmice 3. kola kvalifikacija Konferencijske lige između Hajduka i PAOK-a biti organizirane bez prisustva gostujućih navijača u Splitu i Solunu.

Nastavno na tu odluku neće biti prodaje ulaznica za gostujuće navijače. HNK Hajduk slijedom toga obavještava navijače da će danas od 18 sati u prodaju biti pušten preostali kontingent ulaznica za ulaz A na jugu (cijena 15 €) te dio ulaza B na zapadu (cijena 30€). Ukupno će u prodaji biti dostupno oko 2.500 ulaznica.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Kako bi izbjegli stvaranje gužvi i čekanje u redovima preporučujemo Vam najlakši i najjednostavniji način za kupnju ulaznice putem platforme hajduk.mojekarte.hr.

Vidimo se na Poljudu!", objavio je Hajduk.