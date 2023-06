Hrvatska lovi prvi povijesni trofej: Napokon smo dočekali i prvu priliku Vatrenih

Finale Lige nacija

Hrvatska - Španjolska 0-0

Hrvatska: Livaković - Juranović, Šutalo, Erlić, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Kramarić, Ivanušec

Španjolska: Simon - Navas, Le Normand, Laporte, Alba - Rodri, Fabian Ruiz - Asensio, Gavi, Pino - Morata

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20.45 na De Kuipu u Rotterdamu igra svoje prvo finale Lige nacija u trećem izdanju ovog natjecanja.

Izbornik Zlatko Dalić napravio je jednu zamjenu, umjesto Domagoja Vide u momčad je uvrstio Martina Erlića. Ostatak ekipe je isti, a Ivan Perišić ponovo igra na lijevom beku.

Španjoski izbornik Luis de la Fuente je napravio dvije izmjene. Umjesto Merina je ušao Fabian Ruiz, a umjesto Rodriga priliku je dobio Asensio.

Dobro smo otvorili utakmicu, u 4. minuti probili smo desnu stranu, Juranović je ubacio, ali u sredini je prvi do lopte stigao Simon. U 10. minuti Livaković je loše reagirao na jedan ubačaj s lijeve strane, lopta mu je ispala, na nju je natrčao Morata, no golman Dinama spašava. I da je bio gol, sudac bi ga poništio zbog zaleđa. Opet je opasno pred našim golom u 12. minuti kada smo izgubili loptu ispred našeg šesnaesterca, ona je došla do Gavija koji odmah puca, ali udarac odlazi pokraj gola. Španjolci su nam opet zaprijetili u 19. minuti kada je nakon ubačaja s desne strane ispred Morate loptu u korner odbio Erlić. Nakon udarca iz kuta otklonili smo opasnost.

Hrvatska je prvi put bila opasna u 23. minuti kada je Kramarić pobjegao obrani Španjolaca i taman kada se spremao na udarac s 14, 15 metara Laporte je spretno reagirao i odbio u korner.