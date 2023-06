Loše vijesti iz Rotterdama za Hrvatsku: Nizozemci nas izigrali i poveli

Nizozemska - Hrvatska

1-0

Nizozemska: Bijlow - Dumfries, Van Dijk, Geertruida, Ake - Wieffer, De Jong, Koopmeiners - Simons, Malen, Gakpo

Hrvatska: Livaković - Juranović, Vida, Šutalo, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Kramarić, Ivanušec

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu, u trećoj minuti dobila i prvi korner, no nismo ugrozili gol Nizozemaca. U 15. minuti Perišić se izborio za prostor na lijevoj strani u šesnaestercu Nizozemaca, pokušao je ubaciti, no blokirao ga je Dumfries i dobili smo novi udarac iz kuta, ali još nismo zaprijetili domaćinu. Prvi udarac u okvir gola vidjeli smo u 18. minuti kada je zaprijetio Simons čiji udarac je išao ravno u Livakovića.

Opet je opasno u šesnaestercu Nizozemske bilo u 23. minuti kada je Kramarić izvrtio Dumfriesa, no branič Intera ipak je na kraju uspio otkloniti opasnost. U 24. minuti zatresla se mreža domaćina kada je Modrić natrčao na jednu loptu na 12, 13 metara, no prije toga je Pašalić išao na pokušaj škarica u blizini braniča Nizozemske, što je sudac ocijenio kao opasnu igru. Izuzetno opasno pred našim golom bilo je u 31. minuti kada se Koopmeiners ubacio iza naše obrane, ali njegov udarac prohujao je iznad gola. U 35. minuti spasa nije bilo, izigrali su nas Nizozemci, lopta je došla do Malena koji iskosa s desne strane s desetak metara pogađa malu mrežicu suprotnog kuta.

U 39. minuti imali smo priliku za izjednačenje, no udarac Kovačića iskosa s lijeve strane prohujao je pokraj gola.