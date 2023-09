Hrvatska nogometna reprezentacija suvereno juriša prema nastupu na Euru 2024.. Nakon 4 odigrane utakmice u kvalifikacijskoj skupini D, Vatreni su vodeći sa 10 bodova i utakmicom manje u odnosu na Tursku koju su naši nogometaši dobili na gostovanju u Bursi ranije ove godine sa 2-0. Armenija je na trećoj poziciji sa 7 bodova isto kao četvrtoplasirana reprezentacija Walesa koja ima lošiju gol razliku (6-7 u odnosu na 8-7 Armenije). Latvija je posljednja sa 0 bodova nakon 5 utakmica uz gol razliku 3-13.

Vodeći u grupi, ali posao treba završiti do kraja

Iako posao tek treba zgotoviti, Vatreni pobiru komplimente na odrađen posao u rujanskim kvalifikacijama i Euro nam je svima već u mislima. Pogotovo navijačima, koji maštaju nakon srebra iz Rusije, bronce iz Katara i srebra iz Nizozemske s Final Foura Lige nacija i o zlatu u Njemačkoj.

Hrvatska s tri medalje u posljednjih pet godina spada u red najuspješnijih nogometnih reprezentacija svijeta i kao takva ima pravo na najviše ciljeve, no konkurencija je jaka i brojna.

Gdje je točno mjesto Hrvatskoj na nogometnoj karti, kako izgleda novi nogometni poredak u Europi i svijetu? Rezultati najbolje govore, a oni u posljednjih jedanaest mjeseci pokazuju da je hrvatska nogometna reprezentacija - u zoni medalja. No, što nedostaje Hrvatskoj u nogometu da se konačno okiti zlatom, medaljom koju tako žele osvojiti Luka Modrić i društvo?

U petak ujutro portal Net.hr okrenuo je broj broj Vahida Halilhodžića, uglednog bosanskohercegovačkog trenera, nekad poznatog nogometaša, da im odgovori na ta, ali i ostala aktualna pitanja. Sportski novinar Net.hr-a razgovarao je s Vahom skoro pola sata, a njegov zanimljiv i opsežan intervju Danas.hr prenosi u cjelosti.

'Ovo što radi Hrvatska je fantastično'

"Sve je moguće, međutim da vi u Hrvatskoj niste malo pretenciozni s tim željama za zlatnom medaljom u nogometu, naslovom prvaka Europe i svijeta, samim vrhom, tronom? Hrvatska je 2018. igrala finale ruskog Mundijala, prošle godine ste na SP-u u Katru uzeli broncu, ranije ovog ljeta ste na Final Fouru Lige nacija osvojili srebro… To su više nego fantastični uspjesi, ali vi kao da niste zadovoljni… Zato kažem, meni je malo pretenciozno to zlato, da se ne naljutite… Dobro je imati domete, ciljeve i želje, ali treba biti i realan - na prvenstvima ima i drugih dobrih reprezentacija. Hrvatska je mala država koja u ovom trenutku broji manje od 4 milijuna ljudi. Jedna Kina ima skoro milijardu i pol stanovnika. Treba, stoga, biti umjeren. Ovo što radi vaša nogometna reprezentacija za mene je nešto fantastično", kazao je u uvodu Vahid Halilhodžić i nastavio:

"Da li Hrvatska može doći do samog vrha, zašto ne, može, ali nije to tako lako. Što nedostaje Hrvatskoj za vrh? Nedostaje vam jedan TOP centralni napadač, centasrfor, golgeter, ako ne i dva igrača svjetske klase. Nedostaje vam golgeter tipa Davor Šuker u svoje vrijeme. Hrvatska je davno imala i Zambatu, Jerkovića, Bokšića… To su bili igrači svjetskog pedigrea i renomea. Za sad, ja takvog jednog golgetera ne vidim u vašoj nacionalnoj nogometnoj reprezentaciji. Da se razumijemo, Hrvatska ima jako dobrih igrača, ali ako pogledate ostale najjače reprezentacije svijeta, one imaju veći broj igrača ekstra klase. Tog zasad u Hrvatskoj nema. Modrić, Brozović, Kovačić su svjetska klasa, ali nedostaje vam i svjetska klasa u samom vrhu napada. Jer, jedan takav svjetski centarfor konkretizira dobru igru jedne momčadi i svo zalaganje i učinjeno od strane veznjaka. U jednom trenutku kad reprezentacija ne igra dobro, svojim potezom, slobodnjakom, osjećajem i sposobnošću da zabije gol donosi pobjede, kao što to radi, primjerice, jedan Messi. Ne možeš uvijek igrati dobro i pobjeđivati, ali velike momčadi pobjeđuju i kad ne igraju najbolje, kao što je to Hrvatska pokazala u Armeniji s 1-0. To su odlike velikih momčadi".

Kako vam izgleda trenutni nogometni poredak u Europi i svijetu?

"Ovako - Francuska je na vrhu, a Hrvatska je u toj prvoj euro jakosnoj skupini sigurno, po meni… Francuska ima najveću vrijednost, širinu i najveću koncentraciju one TOP kvalitete, vanserijske. Tu je jedan fenomen Mbappe i još nekoliko vrhunskih igrača. U odnosu na Hrvatsku, Francuska ima u napadu 4 do 5 vanserijskih napadača, a Hrvatska u tom segmentu takve kvalitetne golgetere nema. Uz Francusku i Hrvatsku, u Europi su među najboljima i Španjolska, Portugal, Njemačka koja je bila možda malo razočarenje zadnih par godina, Engleska… Italija za mene već odavno nije u ovom jakosnom razredu. Španjolska pokušava vratiti stari reprezentativni sjaj, ali i njima je potreban jedan centarfor svjetske klase. Ako gledamo svjetsku nogometnu kartu, ispred Hrvatske po kvaliteti su ipak malo Argentina i Brazil, objektivno, ali sve je to tu negdje. Nijanse između Hrvatske, Argentine i Brazila su male."

Vi ste 1985. godine bili kandidat za Zlatnu loptu France Footballa, tada za najboljeg igrača Europe jer u konkurenciji su bili samo nogometaši iz Europe. Kao napadač Nantesa završili ste na diobi 21. mjesta s dva boda. Najbolji je bio slavni Michel Platini.

"Kao Zlatna kopačka Europe bio sam do posljednjeg trenutka na prvom mjestu, ali u posljednjem kolu su me prestigli oni koji su zabili 7-8 golova. To je bila smijurija kako su do toga došli, ali dobro, bilo pa prošlo. Imao sam dosta glasova u konkurenciji, ali tu dosta lobiranja radi svoje. Nije vam to normalno glasanje, ima tu i lobiranja, navlačenja za pojedinog igrača. ima tu svega".

'Hrvatska je zaslužila sve što joj se događa'

Sad su nominirana i dvojica Hrvata - Joško Gvardiol i Luka Modrić?

"Vidim da je i Marcelo Brozović nominiran za FIFA-inu nagradu The Best, među dvanaest je najboljih. Znači, imate tri igrača u konkurenciji dva najrenomiranija nogometna priznanja. Bit među tim velikanima je ogromna stvar, a Hrvatska je to zaslužila. Luka Modrić godinama nosi hrvatski nogomet, fenomenalno što radi. Gvardiol je jako talentiran i mlad, a Kovačić i Brozović su klase. Ma, imate stvarno sve, ali jedino što vam nedostaje za vrh, za zlato, je jedan vanserijski golgeter koji će zabijati i koji će biti igrač prevage".

Kako gledate na reprezentaciju BiH koja je brzo smijenila Faruka Hadžibegića, sad je poražena od Islanda s Mehom Kodrom, ne ide joj u ovim kvalifikacijama iako ima dodatnu šansu kroz play-off koji je izborila u Ligi nacija?

"Zvali su me često da dođem na izborničku klupu Bosne i Hercegovine, ali ne želim… Bosni i Hercegovini u nogometu treba stabilnost i strpljenje. Mora se jednom čovjeku dati povjerenje, a ne nakon jednog poraza mijenjati izbornika - to je malo neozbiljno. Treneri koji su dolazili i vodili Bosnu i Hercegovinu su bivši igrači s velikom karijerom koji su kasnije u trenerskoj karijeri imali lošije rezultate od onih igračkih. No, to su individue kojima treba duži period i više povjerenja. Treba vrijeme za adaptaciju, za rad, da sve to sjedne. Pogotovo u reprezentacijama, dok je u klubu drugačije jer si svakodnevno u klubu. Savez mora stati iza izbornika i njegovog rada. Jedan čovjek ne može sam, pa treba stručni stožer raditi svoj posao, tj potreban je jedan dobar rad tima. Dobra atmosfera je isto bitna, jer usko je vezano s atmosferom u i oko reprezentacije. Niti jedan trener nema čarobni štapić, niti jedan trener nije vrač i ništa ne ide preko noći. Možeš instant uspjesti, ali za kontinuitet treba ipak izvjesno vrijeme".

Je li vas sad netko zvao da dođete na klupu Bosne i Hercegovine?

"Jesu, zvali su me, malo malo me zovu, ali od mog angažmana nema ništa. Ali, Bosna i Hercegovina je moja zemlja u kojoj sam rođen, moja domovina koju volim i htio bih na neki način pomoći nogometnoj reprezentaciji. Malo sam razočaran jer je narod Bosne i Hercegovine koji je toliko puno propatio ipak zaslužio malo više veselja uspjesima svoje nogometne selekcije. Nogomet je jedan socijalni fenomen koji vlada u čitavom svijetu. Vidimo samo kako to izgleda u Hrvatskoj kad nogometna reprezentacija ostvari uspjeh. Jedan dobar rezultat i čitav narod je vesel, sretan, nacija je zadovoljna… Ali vi Hrvati ste malo specifični - osvojite medalju na SP-u pa niste do kraja zadovoljni, želite zlato… Zamislite kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini, koliko je narod u toj zemlji razočaran uspjesima svojih nogometaša s reprezentacijom. Nadam se da će uskoro i BiH krenuti naprijed i da ćemo biti dio velikih natjecanja, a daj Bože da jednog dana i BiH bude uspješna u nogometu kao Hrvatska".

Što očekujete na Euru sljedećeg ljeta?

"Francuska glavni favorit, barem u ovom trenutku kad pričamo i prognoziramo, ali može daleko, pa i do kraja i Hrvatska. Imate kontinuitet, kvalitetu, stabilnost zahvaljujući igri i ponašanju svojih igrača, a imate i jednog vođu Luku Modrića. Također, ono što je jako u reprezentaciji Hrvatske opipljivo je ta ljubav i odanost prema nacionalnom dresu, domovini, ljudima - narodu i zastavi… Iz toga vaši reprezentativci crpe tu jednu enormnu želju za uspjehom, korakom naprijed… To je za svaku pohvalu. Zato i imate tako dobre rezultate. Možda jednog dana dođe do malih poteškoća kad se Luka oprosti od reprezentacije, jer ima 38. i to su godine gdje se osjeća umor. Iako, Luka i dalje drži vrhunsku formu i ima nevjerojatnu želju igrati za Hrvatsku, ali u jednom trenutku mora doći do pada. I Brozović i Kovačić, kao i ostali u sredini, mogu odigrati vrhunski i preuzeti još veće uloge u veznom redu, ali povjerenje u sebe kao kreatore igre reprezentacije tek trebaju izgraditi i zadobiti. To je pitanje. Luka Modrić ima apsolutno povjerenje sviju. Kako bilo, Hrvatska drži europski i svjetski vrh svojim rezultatima i nit će na EP-u u Njemačkoj jedan od kandidata za najviši plasman".

'Dalić radi odličan posao'

Zlatko Dalić kao izbornik radi genijalne stvari…

"Radi da, Zlatko Dalić radi odličan posao… Vodi reprezentaciju s puno smirenosti. Pokazao je na nekoliko primjera da je on glavni i da nitko nije iznad reprezentacije, što se meni sviđa jer i ja sam takav. Ne dopušta nikome da se izdigne iznad kolektiva. Pokazuje da i on i njegovi izabranici imaju karakter. Svi igrači konačno moraju shvatiti da niti jedan pojedinac nije iznad izbornika i kolektiva. Izbornik ima tu odgovornost, a Dalić ima kredibilitet koji mu daju rezultati. To što vidim ovako izvana. Dalić je nekad bio igrač i u Veležu. Igrao je od 1989. do 1991. Moj pokojni brat ga je doveo u Velež. Fin, pristojan i kulturan čovjek. Izvanredno radi svoj posao i ja mu čestitam na dobrim rezultatima".

Spomenuli ste da svi igrači konačno moraju shvatiti da niti jedan pojedinac nije iznad izbornika i kolektiva, kao i da Dalić zna riješiti probleme s igračima. Kako onda gledate na situaciju s Markom Livajom?

"Čuo sam, nisam dublje upoznat sa situacijom, ali ovako na daljinu mogu reći da nitko, niti jedan pojedinac, pa makar se radilo i o najboljem igraču HNL-a, ne može biti iznad kolektiva kao takvog, posebno u reprezentaciji. Harmonija, dobra atmosfera, to su bitni segmenti uspješnosti jedne selekcije. Svi koji se nalaze u reprezentaciji moraju se svojim ponašanjem i karakterom uklapati u cjelinu. Moraju biti primjer svojim ponašanjem i igrom, te kao takvi zavrijediti nacionalni dres. Nije tu samo nogomet u pitanju, nego i država, nacija… To malo nadilazi samo sportske okvire. Tu je uključena i politika. Niti jedan trener nije toliko budalast da zove igrače koji mogu narušiti atmosferu, stabilnost ili bilo koji segment uspješnosti. Bez obzira je li dobar igrač ili ne, ako vidiš da radi probleme, da je nestabilan, da razbija kao takav harmoniju, onda ga odstraniš. Jer, za kratko vrijeme, nekoliko mjeseci takav jedan upropasti mjesece i godine kvalitetnog rada", objašnjava Vaha i nastavlja:

"Obično, kad jedan počne raditi probleme obično se napravi jedna mala grupica koja narušava haromiju i prijateljstvo, kao i zajedništvo u momčadi. Zbog toga, vrlo brzo, negativni rezultati mogu nastupiti. Odmah se treba reagirati. Ali, isto tako, ako vidiš da se netko promijenio, treba mu dati drugu šansu jer svatko zaslužuje drugu priliku. Oprostiti je ljudski, ali za oprost treba jedna dobra diskusija, dijalog izbornika i igrača - jedna dobra komunikacija. To je neophodno da se izgladi situacija s Livajom ili s bilo kim drugim u sličnoj situaciji. No, igrač mora zadobiti tu željenu razinu discipline, samokontrole i ponašanja. Samo tako se rezultati mogu postići, a izbornik ne gubi pritom kredibilitet. Zna se kako se jedan reprezentativac ponaša ili ne ponaša. Jer, reprezentativac kao takav uzor je mladima".

'Volio bih da nogometaši porijeklom iz BiH i igraju za BiH'

U reprezentaciji Hrvatske dosta je onih koji porijeklom potječu iz Bosne i Hercegovine. Evo primjerice, Dalić je iz Livna…

"Ah, to je već neko drugo pitanje i druga tema… Uf, malo škakljivo pitanje i tema za diskusiju. Volio bih da igraju za Bosnu i Hercegovinu, ali oni su odlučili igrati i nastupati za Hrvatsku, odlučili su predstavljati Hrvatsku. Iako, BiH isto ima dobre igrače i zato su mi ovakvi rezultati Bosne i Hercegovine razočaravajući. Ali, kad pogledamo političku situaciju u zemlji, imaš tri nacije i teško je izborniku. Njemu je pritisak kod slaganja jer ponekad u takvim jednim okolnostima, nenormalnim za trenerski posao, izbornički, moraš po nekom ključu nacionalnosti nekom dati šansu. Takvo što jedino postoji u Bosni i Hercegovini. Dakle, slažeš momčad, imaš svoju neku selekciju igrača za koje misliš u tom trenutku da su najbolji za reprezentaciju, a moraš paziti jel' ti jednak broj Srba, Hrvata i Muslimana u momčadi. To nije normalno i dobro. Socijalni segment ima utjecaj na reprezentaciju. Iako, čujem da je sad u reprezentaciji Bosne i Hercegovine dobra atmosfera. Ja bih volio više da reprezentacije ima veće koncetracije talenta. Kad samo pogledamo bivšu Jugu, pa na tako malo prostoru ima toliko talenata od nogometa, košarke, tenisa, vaterpola. atletike… Nevjerojatno nešto, fantastično… Samo, treba im omogućiti priliku da razviju talente."

Što je s vama, hoćete li se baviti i dalje trenerskim poslom?

"Da vam iskreno kažem ne znam. Imao sam nevjerojatno puno raznih ponuda, od klubova do reprezentacija, neke su bile financijski izvanredne, međutim za sad sam posvećen privatnim obvezama, obitelji s kojom više provodim vremena. Imam i svoj privatni biznis. Ne znam što da vam kažem… Nisam siguran hoći li i kad ću pokušati ponovno nešto ostvariti kao nogometni trener. To iskustvo s Marokom malo me pogodilo. Dogodilo se puno toga, jako sam puno uložio sebe u taj projekt, a onda ne odem s reprezentacijom s kojom sam suvereno i rekordno izborio SP u Katru, na prvenstvo. To je ostavilo malo traga na meni, ali treneri su danas potrošna roba. Krivi su za sve. Treneri su danas podcijenjeni i danas kad radiš posao možeš očekivati u svakom trenutku da dobiješ otkaz. Jer, samo jedan krivi rezultat, poraz, ti si bivši, bez obzira na sve prethodne uspjehe. Nema tu objektivnosti i normalnosti."

'Zrinjski je najjači u Bosni i Hercegovini, ali nadam se da će moj Velež ponovno igrati Europu'

Kako gledate na odnose snaga u vašem Mostaru? Zrinjski Krune Rendulića je neprikosnoven, a Velež za koji ste igrali i stekli slavu sa 207 odigranih utakmica uz 103 gola, čija ste legenda, ipak kaska…

"Zrinjski je najkvalitetniji klub i ekonomski najjači. Velež je prošle godine, na moju radost i svih onih kojima srce kuca za Velež, sudjelovao je u Europi. Napravio je nešto malo uspjeha. Bio je period u kojem je Veležu bilo ekonomski teško, rezultati su bili slabi, čak su bili u drugoj ligi, ali sad se malo stabilnost vratila. Iako, Velež nema ekonomsku moć kao Zrinjski. Nadam se da će se Velež ponovo plasirati u Europu. Jer, kad igraš Europu ekonomski si jači, stabilniji i imaš jaču momčad".

