Varaždin do nova tri boda minimalnom, ali važnom domaćom pobjedom

U posljednjem susretu osmog kola HNL-a nogometaši Varaždina su upisali drugu pobjedu u sezoni, s minimalnih 1-0 (0-0) pred svojim su navijačima pobijedili Istru 1961.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Igor Postonjski koji je u 74. minuti pogodio s bijele točke za tri boda Varaždina. Ovom se pobjedom Varaždin popeo na šesto mjesto, dok je pulska momčad ostala osma.

Utakmicu je bolje otvorio Varaždin koji je odmah na startu pokušao doći do rezultatske prednosti. U stvaranju opasnosti posebno su prednjačili Šego, Mitrovski i Vukušić, no gosti iz Pule uspješno su odolijevali početnom naletu domaćina.

Istra 1961 se probudila u nastavku prvog dijela, a posebno je razigran bio Hujber koji je i sam prijetio ili je svojim suigračima pripremao dobre situacije.

Unatoč prilikama prvih 45 minuta je okončano bez pogodaka, a dugo vremena su i u nastavku mreže mirovale. U 72. minuti je odličnu šansu za domaćina imao Drožđek, ali je njegov dobar udarac još bolje zaustavio vratar Istre 1961 Majkić.

Samo dvije minute kasnije domaći sastav je poveo. Dosuđen je jedanaesterac za Varaždin, a Postonjski je bio siguran egzekutor. Bio je to trenutak odluke, jer sve do kraja domaćin je sačuvao gol prednosti.

Najveću šansu za izjednačenje gosti su imali u 94. minuti, ali je Devetak pucao preko vrata.

Foto:

U prvom nedjeljnom susretu nogometaši Hajduka vodili su do 87. minute kod Gorice 1-0, no dvoboj je završio pobjedom Velikogoričana 2-1 (0-0). U 62. minuti Zvonimir Šarlija doveo je Splićane u vodstvo i Hajduk je sve do 87. minute imao tri boda u džepu. No, prvo je Gorica izjednačila pogotkom Dine Štigleca, dok se potpuni preokret dogodio u 92. minuti kada je Ante Matej Jurić pogodio za 2-1 domaćeg sastava.

Nakon odrađene kazne na klupu Hajduka se vratio prvi trener Ivan Leko, no njegova je momčad nakon pet prvenstvenih pobjeda u nizu upisala drugi poraz zaredom. Hajduk je i dalje prvi, ali se njegova prednost pred pratnjom topi. Gorica je upisala treću pobjedu te se popela na četvrto mjesto ljestvice.

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo