Varaždin u drami svladao Goricu i zakuhao borbu za Europu: Fenjeraš tone sve dublje

U prvoj utakmici 26. kola HNL-a Varaždin je kao domaćin svladao Goricu sa 2-1 (0-0).

Domaće je u prednost doveo Fran Brodić (53), poravnao je Josip Mitrović (74), da bi pobjedu Varaždinu svojim drugim golom osigurao Brodić (87).

Aktivniju i bolju igru domaćini su okrunili vodeććim golom u 53. minuti. Drožđek je odličnom loptom proigrao Šegu koji je na lijevoj strani utrčao u suparnički kazneni prostor i zatim uputio prizemnu loptu na peterac gdje je natrčao Brodić i zatresao mrežu.

U gradu baroka je bilo provjetravanja svlačionice no ništa se spektakularno nije dogodilo. Nositelji igre su ostali, nikakvo preveliko pojačanje nije dovedeno već uglavnom igrači od kojih se očekuje učinak u budućnosti. Otišlo je nekoliko igrača kojima je istekla posudba. Sve u svemu nije bilo potrošnje, a ni zarade. Kadar ostao jeftiniji za 700 tisuća eura.

Sredinom drugog poluvremena ozlijedio se ponajbolji igrač Varaždina Teklić, a trener Kovačević je odlučio istovremeno s travnjaka povući još jednog kreativca Drožđeka što se odrazilo i na odnos snaga. Igru su u svoje noge preuzeli gosti te bili nagrađeni pogotkom za izjednačenje.

Fućak je u 74. minuti uputio dobar ubačaj s lijevog krila, u domaćem kaznenom prostoru Matavž i Vojtko su nadvisili domaće stopere nakon čega je lopta pala pred Mitrovića koji je stigao iz drugog plana te matirao Zeleniku.

Ispred Brodića samo Livaja

Krenuli su posljednjeplasirani gosti u završnici utakmice i po pobjednički gol, no umjesto toga iz protunapada su primili pogodak koji ih je koštao poraza. Pilj je glavom raščistio situaciju pred vratima Varaždina, lopta je stigla do Banovca koji je pokušao proigrati Šegu, taj je pokušaj blokiran, ali lopta je ponovno stigla do Banovca koji je iz drugog pokušaja potražio Brodića, a ovaj je pretrčao svog čuvara i onda pogodio bliži kut loše postavljenog Radoševića. Za Brodića je ovo 10. prvenstveni pogodak ove sezone kojim je izbio na drugo mjesto ljestvice strijelaca, ispred njega je samo Livaja sa 17 golova.

Ovom pobjedom Varaždin je skočio na četvrto mjesto ljestvice sa 36 bodova, koliko ima i treći Osijek, dok dva boda manje imaju peta Istra 1961 i šesta Rijeka. Gorica je, pak, ostala na 16 bodova, sedam manje od devetog Šibenika.

Na vrhu je Dinamo sa 56 bodova, devet manje ima drugi Hajduk.