Vejić za RTL otkrio što očekuje od Perišića u Hajduku: 'On bi mogao biti taj, svi vjerujemo u to'

Ivan Perišić novi je član Hajduka. Hrvatski reprezentativac stiže na posudbu iz Tottenhama do kraja sezone, nakon čega je već dogovorio jednogodišnji ugovor s Bijelima.

Ovaj veliki događaj za Bile prati RTL-ov Rade Županović, koji je razgovarao s bivšim igračem Hajduka Hrvojem Vejićem

Osmijeh na vašem licu čini mi se dovoljno govori, vi ste, rekli ste mi, znali i nešto ranije da nam Perišić dolazi u Hajduk, no čini se, publika je to nekako doživjela kao grom iz vedra neba. Iako su svi potajno i potiho se nadali da će to biti čim prije.

"Dugo se vremena to očekivalo, stalno se spominjalo: 'Ivane, vrime je' i evo, sad je došlo to vrime. Veliki potpis za Hajduk, veliki uspjeh Hajdukove uprave, iako je bilo bi bolje da je Ivan zdrav i u top formi, ali i ovako, ja vjerujem s njegovim radnim navikama i njegovim načinom života da će vrlo brzo se oporaviti od teške ozljede i da će vrlo brzo biti u stroju. Ali sama njegova pojava u Hajdukovoj svlačionici mijenja sve jer je on jedan izvrstan primjer mladim igračima na koji način se treba odnositi prema sportu, tako da je veliki, veliki pogodak i za Hajduk i veliki dobitak za hrvatski nogomet."

Kad bi mogli gledati Perišića na nogometnim terenima s obzirom na ovu ozljedu koju je i sam rekao da mu čini male probleme?

"Ozljeda je teška, jedna od najtežih u nogometu, ali poznavajući njega, ja sam uvjeren da će se on vratiti u najkraćem mogućem roku, da će do kasnog proljeća vjerojatno biti spreman. A sad daj Bože da ne bude nekih komplikacija u rehabilitaciji, ali ja vjerujem u njega i da ćemo vrlo brzo biti u kadru."

Foto: HNK Hajduk HNK Hajduk

Često smo ponavljali onu poznatu rečenicu: 'Vrime je, došlo nam je vrime'. Koliko će to splitskoj publici i Torcidi i navijačima Hajduka značiti za možda još jednu veću snagu koju će poslati prema svom voljenom klubu?

"Vidimo već sad po društvenim mrežama da sve gori i da se gleda taj video dobrodošlice Ivanu. I emocije rade u Hajduku uvijek, a pogotovo kad dođe jedno ovakvo ime, nakon dugo godina znamo da mu je to uvijek bila želja i da je rekao da će se vratiti, vratio se. Trebao bi ostati godinu i pol dana. Ja sam siguran da će on ostati duže, jer kao što sam spomenuo njegove radne navike i stil života, ja sam uvjeren da on može igrati još nekoliko godina na visokom nivou, tako da nema razloga da on ne ostane i koliko god bude htio. Ja vjerujem da hoće i da će nam donijeti te toliko željene i čekanje trofeje."

Zanimljiva je priča vezana uz Ivana Perišića, dugi niz godina je trenirao u Hajduku, u onim nižim kategorijama, onda je otišao prema Europi i prošao sve velike europske lige i na kraju svoje karijere vraća nam se ovdje u Split. Što vi osobno, kao i navijači Hajduka očekujete od Ivana Perišića i od našeg Hajduka?

"Ivan je otišao kao jako mlad, otišao je u Europu kao klinac praktički i jedan je od rijetkih koji je uspio na taj način. Dosta naših klinaca ode prerano i onda se ne snađu u tako nekim stranim sredinama, ali on je stvarno izuzetan karakter, izuzetan borac i uopće me ne iznenađuje da je postigao ovakvu karijeru, tako da fali mu taj šlag radi čega smo ga dočekali."

Bijeli šlag?

"Tako je bijeli šlag nam fali svima već duži niz godina, mislim da bi on mogao biti taj. Svi vjerujemo u to, znači Hajduk je probudio tu strast i napokon smo dočekali i taj jesenski naslov, ali to nam ništa ne znači jer mi želimo neki drugi naslov."

