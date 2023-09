Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je odradila rujanski kvalifikacijski ciklus za odlazak na EP u Njemačku 2024. Prošlog petka na Rujevici izabranici Zlatka Dalića petardom su počastili Latviju, a u ponedjeljak su s 1-0 osvojili Republički stadion u Erevanu protiv Armenije.

Time su se popeli na čelo grupe D i sad Hrvatska ima 10 bodova uz utakmicu manje u odnosu na drugoplasiranu Tursku koja ima jednak broj bodova, ali susret manje. Hrvatski brod na dobrom je putu da izbori EP. Hrvatska je 12. listopada domaćin Turskoj na Opus Areni, a tri dana kasnije idemo igrati protiv Walesa u Cardiff. Upravo će sraz protiv Turske biti ključan za plasman. S dvije nove pobjede Hrvatska bi mogla osigurati put na Euro.

Također, posljednjem kvalifikacijskom ciklusu igramo 18.studenog protiv Latvije na gostovanju, dok ćemo na Maksimiru zaključiti priču protiv Armenije. Izbornik Zlatko Dalić kazao je nakon pobjede nad Latvijom da je cilj 15, 16 bodova te da bi to trebalo biti dovoljno za plasman na Euro.

Dakle, pobijedimo li sljedeće dvije utakmice i ako nam se poklope ostali rezultati u skupini, plasman u Njemačku mogli bismo osigurati i prije posljednjeg okupljanja. Kako bilo, Vatreni su u formi, a sve ovo se događa bez Marka Livaje. Izbornik Zlatko Dalić u ekskluzivnom razgovoru za RTL Sport s našom Ines Goda Forjan progovorio o situaciji s Markom Livajom i najavio njegov povratak u nacionalni dres.

"Ja ću svakako razgovarati s Markom oko te situacije i mi ćemo to sigurno riješiti. On nam treba kao napadač, on nam treba kao najbolji igrač Hrvatske nogometne lige i to nikad nije bilo upitno. Ja sam rekao da njemu vrata nisu zatvorena, on je tu, obavit ćemo razgovor i sve dogovoriti. Mi moramo još naći centarfora, napadača, imamo nekoliko mladih i mi ih želimo pogledati, želimo ih vidjeti i to je naš cilj. A ovo dalje ćemo sve rješavati idućih dana", rekao je Zlatko Dalić.

Stoga, mi želimo pitati vas dragi čitatelji Net.hr-a - Treba li Zlatko Dalić vratiti u reprezentaciju Marka Livaju? Glasujte i izrazite svoje mišljenje.

