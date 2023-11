Velikani 'zaratili' zbog Josipa Stanišića: 'Nismo ni pričali o tome, jasno je da ostaje s nama...'

Branič hrvatske reprezentacije Josip Stanišić je u ljetnom prijelaznom roku je otišao na posudbu iz Bayerna u Bayer Leverkusen, što se odmah činila kao prilično čudna odluka jer se radi o sjajnom igraču koji je vrlo cijenen u Munchenu, a iznenadila je i samog nogometaša.

"Bio sam malo iznenađen. Ali, klubovi su se složili i za mene je ovo najbolja odluka", rekao je 23-godišnji desni bek hrvatske reprezentacije koji se u Leverkusen preselio na samo jednu sezonu, bez mogućnosti otkupa njegovog ugovora.

A sada, tek nekoliko mjeseci kasnije, njemački novinar i Skyev insajder Florian Plettenberg objavio je da Bavarci inzistiraju na tome da im se on vrati u zimskom prijelaznom roku, no Bayer ne želi pristati na to.

"To je nemoguće jer je posudba potpisana na rok od godinu dana i Bayern je dobio takav odgovor", objavio je Petterberg, a sada se o toj situaciji golasio i sportski direktor Bayera Simon Rolfes .

"Priča nije istinita. Nismo razgovarali s Bayernom o tome. Jasno je da će Josip ostati s nama do ljeta", rekao je.