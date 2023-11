Legendarni srpski nogometaš Nemanja Vidić početkom ove godine predao kandidaturu za predsjednika Nogometnog saveza Srbije (FSS), pa vrlo brzo odustao od nje, a sada je u razgovoru za NIN odgovorio na pitanje bi li prvo trebao u zatvor kako bi pdobio funkciju.

"Kako to da Dragan Džajić, koji je bio u zatvoru i priznao da se bavio malverzacijama, i Zvezdan Terzić, koji nije dokazao nevinost, već su procesi protiv njega zastarjeli, vode dvije najveće organizacije u srpskom nogometu - FSS i Zvezdu? To je pitanje koje svi trebamo postavljati", kaže Vidić pa dodaje:

"Džajić četiri godine nije uspio dokazati da je nevin i onda ga je prije 11 godina Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik Srbije, abolirao, što je Džajić prihvatio i time priznao da je krao Zvezdu, odnosno sudjelovao u malverzacijama."

Osvrnuo se na sličan način i na Terzića.

"On govori da je ponosan na to što je bio u zatvoru, priča da je tamo upoznao puno kvalitetnih ljudi. Ja nemam problem s tim da Terzić tako odgaja svoju djecu. Ali on te poruke šalje mojoj, našoj djeci. Da je u redu da idete u zatvor, da je to put da ojačate i dođete do uspjeha. Terzić ima izuzetno dobar status u društvu, vozi dobar automobil, ima skup sat, putuje, kreće se u visokom društvu. I kako će sad bilo koji momak poslušati oca i raditi od 9 do 17 sati, mučiti se, biti pošten. Sve više djece žele biti Zvezdan Terzić. To je naše društvo", poručio je Vidić.

