Vukušić za RTL: 'Iz Hajduka nisam otišao svojevoljno! Titula? Bit će teško'

Hrvatski nogometni prvoligaš Varaždin od iduće sezone bit će jači za iskusnog, 32-godišnjeg Antu Vukušića koji se nakon duže vremena vraća u hrvatski nogomet.

Karijeru je počeo u Hajduku, a 2012. u transferu vrijednom četiri milijuna eura otišao je u Pescaru. Nosio je još dres Lausannea, Beverena, Greuther Fuertha, Tosna, Olimpije Grudziadz, Krškog, ljubljanske Olimpije, Steaue, Messine, Tuzle City i na kraju srpske Kolubare.

Nigdje nije ostavio duboki trag osim u ljubljanskoj Olimpiji gdje je u 42 prvenstvene utakmice postigao čak 26 pogodaka.

"Na kraju sam prelomio i vratio se, došao sam u jedan lijep klub, znam kako su igrali prošle sezone, jedan jako lijep nogomet, nogomet koji mi se na neki način sviđa", otkrio je Vukušić RTL-ovoj reporterki Ines Godi Forjan pa dodao:

"Imao sam još neke opcije u Hrvatskoj, a mislim da je ovo jedna od najboljih za mene."

Progovorio je i o odlasku iz Hajduka 2012.

"Možda sam otišao prerano, i to u tešku ligu, i to u mali klub. Bilo je to vrijeme koje se ne može vratiti, Hajduk je bio u teškim financijskim problemima i njima je bio prioritet da svakog malo igrača prodaju bilo gdje. Nisam otišao svojevoljno."

Današnji Hajduk?

"Velika su očekivanja, velika su ulaganja, svi u Dalmaciji žele da Hajduk uzme tu titulu, bit će teško, dug je put ispred njih, tako da vidjet ćemo. Iz svake sezone su sve bolji."

