Zastava koja se zavijorila na stadionu West Ham razljutila Srbe

TSC iz Bačke Topole je u povijesnom prvom nastupu u skupinama Europa lige izgubio na gostovanju kod West Hama 3-1.

Ipak, srpska momčad iznenađujuće je povela u Londonu golom Stanića u 48. minuti, no do kraja utakmice Čekićari golovima Kudusa u 66. i 70., te Součeka u 82. dolaze do preokreta.

Dan nakon poraza srpski mediji ne pišu toliko o porazu TSC-a, koliko o jednoj zastavi koja se pojavila na tribinama London Stadiuma.

Naime, među navijačima Čekićara zavijorila se albanska zastava.

"Teško je zaključiti zbog čega je ona uopće i dospjela tu, pogotovo jer u West Hamu nema nijednog nogometaša iz Albanije, te je jasno da je ona tu samo da bi provocirala momčad iz Srbije", piše Telegraf.rs.

U toj skupini A još su Freiburg i Olympiakos, a u četvrtak je u Grčkoj slavila njemačka momčad 3-2.

