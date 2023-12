Zekić najavio derbi s Rijekom: 'Tko je najbolji taj će igrati'

Derbi 17. kola 1.HNL igraju u subotu od 15 sati Osijek i Rijeka na Opus Areni. Rijeka u tu utakmicu ulazi kao drugoplasirana momčad prvenstva s pet bodova manje, ali i utakmicom manje od vodećeg Hajduka. Osijek je na petom mjestu s 22 boda, devet manje od Rijeke.

Osijeku je pobjeda u derbiju imperativ kako bi uhvatili priključak za vodećima.

"Ne bježimo od toga. Kod nas se trenutno odvijaju nekakvi procesi koji su na razini na kakvoj već jesu. Meni je veći imperativ kao treneru da napokon osvojimo tri boda. Jednostavno moramo ići prema gore. Iako imperativ je možda i preteška riječ, ta utakmica za nas treba biti motivacija zbog trenutka u kojem se nalazimo... Nema velikih tajni, napravili smo dobru pripremu i očekujem od svojih igrača da budu u najboljem izdanju. Volio bih da pobjedimo, kako god. Ako bi još bilo u lijepu igru bilo bi fantastično", kazao je Zoran Zekić.

Rijeka tri mjeseca ne zna za poraz. S druge strane Osijek čitav studeni ne zna za pobjedu

"Sigurno je biti ljepše u takvom trenutku nego u trenutku u kakvom smo mi. rijeka zaista igra dobar nogomet, ima dosta lagane, lepršave igrače, agresivni su i čini mi se kako uživaju u tome da igraju bez prevelikog opterećenja", dodao je trener bijelo-plavih.

Nakon utakmice protiv Dinama u Osijeku se ipak imaju za što uhvatiti. Izgubili su, ali malo je nedostajalo da izvuku puno više.

"Na dobrom smo tragu iako u Zagrebu nije završilo kako smo se nadali, ali ipak je to proces. U životu je najteže ponavljati dobre stvari, a ja se nadam da smo izvukli neke pouke. Fokusirali smo se na ono što smo radili dobro i nadam se da ćemo to ponoviti u još boljoj mjeri".

Opus Arena još uvijek se nije nametnula kao neosvojiva tvrđava. Umjesto prednosti kao da je postalo opterećenje. Od osam do sada odigranih utakmica Bijelo-plavi su pobijedili u četiri, po bod sa Pampasa odnijeli su Varaždin i Lokomotiva, poraženi u oba dosadašnja derbija protiv Dinama i Hajduka. Kako to promijeniti?

"Zasad je nama Opus Arena opterećenje. Sve to izgleda predobro i onda naravno da su takva očekivanja i od nas. Mi do sada nismo pokazali što smo trebali da budemo dostojni ovakvog stadiona".

Imao je Osijek ove sezone nekoliko baš loših izdanja, a najgore je bilo protiv Rijeke na Rujevici. Vraćaju li se na Opus Areni na taj poraz?

"Nismo se vraćali na tu utakmicu. Bazirali smo se više na ono što rade i kakve automatizme imaju u igri. Više smo se fokusirali na naše detalje. Ja se još uvijek isključivo fokusiram na svoju momčad, što bi mi trebali napraviti, kako zatvoriti... Nažalost još uvijek nemam vremena za napadačke detalje iako smo i na tome počeli ozbiljno raditi. To se i na Maksimiru pokazalo, da smo bili malo mirniji, malo hrabriji, imali smo još šest-sedam trenutaka gdje je nedostajao samo normalan pas. Ponavljam kao papagaj, Rijeka je u najboljem mogućem trenutku u kojem neka momčad može biti, ali mi imamo imperativ, veliku želju i veliki motiv", kazao je Zekić.

A Rijeka je prilika da se vrate igrači koji su već dulje vrijeme bez konkretnog napadačkog doprinosa. Domagoj Bukvić je jedan od njih, a Zekić objašnjava kako je razlog u slučaju mladog nogometaša umor. Bukvić nije uhvatio zraka otkako je sezona počela, kada nije na terenu u dresu Osijeka onda igra za U21 reprezentaciju. I to na posve drugačijoj poziciji u odnosu na onu koju igra za bijelo-plave, kao lijevi bek.

"Nisam još razgovarao sa izbornikom iako mislim da bi trebali razgovarati. Ja sam Domagoju nakon utakmice protiv Dinama rekao da ide kući, isključi telefon i da dva dana ne smije brže niti hodati jer jednostavno njemu što se događa posljednjih mjeseci nije normalno za tako mladog dečka. Puno se toga prebrzo dogodilo i to je psihički i fizički teško podnijeti. To što u mladoj reprezentaciji igra lijevog beka meni ne predstavlja problem, dapače... Naučit će kako biti odgovorniji u fazi obrane. Domagoj je sada u takvom trenutku da mu moramo svi pomoći i pronaći način kako da što prije izađe iz rupe u kojoj se našao.

Isto vrijedi i za Kristijana Lovrića koji nikako da dođe na razinu iz Gorice.

"Radili smo analizu utakmice protiv Dinama, u prvom poluvremenu smo imali pet opasnih situacija, a oko njega su se izvrtile četiri. Ponavljam to stalno i ne krijem ni od njega, predugo je bio u problemima, i osobnim i profesionalnim i nije se lako iz toga izvući. Na Maksimiru sam ga vadio na poluvremenu zbog njegove nervoze i zato što je već imao žuti karton. Naravno da i od njega i od Caktaša očekujem ono što u Osijeku trebaju biti, da budu nositelji u igri prema naprijed.

I Ramon Mierez je u golgeterskoj krizi, dugo nije zabio...

"Ma zabit će sutra... I ja sam bio napadač i imam nekakav model kako bi volio igrati nogomet. Meni nije nimalo drago što se on toliko troši niti ja želim da se nalazi u situacijama u kojima se nalazi. To su detalji koje još trebamo pohvatati. Možda se on ponekad osjeća nervozan kada nema dovoljno lopti pa onda luta. Ja njega želim da se nalazi između dva centralna braniča i da bude stalno na vrhu kaznenog prostora. Naravno da u tome svemu i mi trebamo biti protočniji, s više igrača ulaziti u završnicu, a Rijeka to radi fantastično.

Gržan je kartoniran, Jugovića i Fućka nema zbog ozljeda, a upitan je nastup još nekoliko igrača.

"Imamo par izostanaka, sutra će to opet uvjetovati određene promjene u sastavu. Ali tako je kako je, neki igrači su izraubani, drugi potrošeni na raznorazne načine, sada je došlo i to vrijeme koje je jako čudno s virozama koje nosi."

Osijeku na zimu slijedi velika rekonstrukcija. Hoće li u završnici priliku dobijati i igrači koji su pred odlaskom?

"Tko je najbolji taj će igrati. O kadrovskoj križaljci ćemo nakon polusezone. Ne patim od imena nego će igrati oni koji se kroz tjedan pokažu najbolje", zaključio je Zekić.

