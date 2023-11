Zekić: 'Ničija želja ni ideja nije bila da tako stojimo protiv Hajduka'

Iza Osijeka su dva vezana poraza u nizu, od Gorice i Hajduka, a nove bodove tražit će u subotu od 18.10 sata kada na Opus Arenu stiže Lokomotiva u 15. kolu HNL-a.

"Imali smo regeneracijski trening s jednom grupom, s drugom smo radili malo intenzivnije i vidjet ćemo danas kakvo je stanje. Neki imaju problema pa neće ni trenirati, ali promjena će biti, nešto zbog igre protiv Hajduka, nešto zbog umora, nešto zbog taktičkih zamisli. Razgovarali smo o stvarima koje smo protiv Hajduka radili loše. Nadam se da ćemo protiv Lokomotive biti pametniji i da ćemo stvari o kojima razgovaramo pokazati na travnjaku", započeo je trener Osijek Zoran Zekić pa nastavio:

"Može li Matković s Mierezom? Apsolutno se nadam da može. Ne tražim alibi, ali imam šest utakmica i jednako toliko treninga. Neke detalje i karakteristike igrača nisam stigao ni upoznati do kraja. U Splitu smo odigrali dobru utakmicu s trojicom u zadnjoj liniji, ali to nismo uspjeli ponoviti jer nismo bili spremni za to. Bili smo bojažljivi, od toga ne treba bježati. Tražit ćemo rješenja, profile koji najbolje odgovaraju momčadi u nekom trenutku. Radimo stvari za koje ja mislim da su najbolje, ali jedini pokazatelj je utakmica poslije koje smo pametniji ili manje pametni."

"Ničija želja ni ideja nije bila da stojimo protiv Hajduka kako smo stajali u prvom poluvremenu. Imali smo problema u veznoj liniji, u međuprostorima jer nismo čuvali igrača i dizali se visoko. Svima nam je želja igrati kako smo igrali u nastavku i uz to da budemo efikasniji, moramo raditi i razmišljati malo o suparniku, da budemo što kompaktniji, da u linijama ne gubimo loptu. Ali to je život. Puno puta nije bilo lako, pa smo se izvukli. Svjestan sam svega, ne bježim ni od čega. Puno radimo i razmišljamo, a vrlo brzo ćemo biti momčad kakva Osijek treba izgledati."

Dotaknuo se Zekić i Lokomotive.

"Imali smo analizu i pripremu Lokomotive, prošli tjedan smo ih gledali uživo protiv Rijeke… Lokomotiva ima plan i program, od škole nogometa na dalje, svake godine ubacuju dva, tri mlada igrača. Nemaju kompleksa, igraju hrabro i okomito, nemaju neko veliko opterećenje, a iskusniji igrači su podrška mlađima. Po viđenom protiv Dinama i Rijeke ne znaš jesu li opasniji u tranziciji ili kombinatorici, odlično su posložena momčad s puno brzih i dinamičnih igrača. To je sve o čemu moramo razmišljati u pripremi utakmice."

