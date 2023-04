KONAČNA ODLUKA Zekić najavio odlazak s klupe Slavena: Neke stvari vuku se već dulje vrijeme, puno toga se priča po gradu

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener Slaven Belupa Zoran Zekić na kraju sezone napušta klupu koprivničkog kluba. On je to potvrdio na konferenciji za medije uoči utakmice 30. kola SuperSport HNL-a, u kojem će Slaven u Koprivnici ugostiti Osijek. "Ostajem još sedam kola i nakon toga više nisam trener Slavena. To je isključivo moja odluka. Neke stvari vuku se već dulje vrijeme, puno toga se priča po gradu, meni to više nije prihvatljivo i o tome sam obavijestio ljude iz kluba", rekao je Zekić.