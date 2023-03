Željko Sopić: 'Koga uopće zanima što mi trkeljamo.. Tko je tu bio Hajduk, a tko Gorica?'

U posljednjem susretu 22. kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom Poljudu, uz sve golove u drugom poluvremenu, s 2-1 pobijedili Goricu, posljednju momčad na ljestvici.

Trener Gorice Željko Sopić bio je jako razočaran nakon utakmice.

"Ne znam što da vam kažem pametno. Nogomet se igra za golove. Koga uopće zanima što mi tu trkljamo lijevo-desno? Za tri dana će svi samo vidjeti da je Hajduk pobijedio tu 2:1.

Pitam se danas tko je tu bio Hajduk, a tko Gorica. Treba nam šest šansi da zabijemo gol. Ne znam ni kako smo primili te golove. Ferro lupa neku dugu loptu, a mi nakon toga dobijemo gol", rekao je i dodao:

"Ne znam što da kažem na to. Mi smo zadnji, a oni drugi. To je početak i kraj priče. Ja sam vidio da smo imali tri mrtvaca, ne znam jesam li krivo vidio. To vam je nogomet. Kad si dolje te neće, a kad si gore te ide", zaključio je.