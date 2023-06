Željko Sopić za Danas.hr: 'Igrači mi govore da sam lud, svi su nas otpisali'

Kad smo završili razgovor s trenerom Gorice Željkom Sopićem, stekli smo dojam kao da smo razgovarali s čovjekom s kojim komotno možemo sjesti na klupicu, otvoriti pivicu i razgovarati satima o svemu, kao da se radi o frendu s kvarta. No, vratimo priču na početak...

Poseban lik

"Takav sam, kakav sam, kažem ono što mislim, što mi je na srcu", reći će Željko Sopić koji nije konvencionalni trener niti je takvog karaktera. Nije čovjek koji priča birokratski, koji svojim igračima tako objašnjava nogometna zaduženja u igri i pristupa im. On je svoj, ima svoje metode, a izjave na pressicama su mu uvijek hitovi...

"Kako ne bi bio zadovoljan ostvarenim na klupi Gorice u ovoj sezoni. Devet kola prije kraja svi su nas otpisali, mislim da nas je otpisalo bilo devet od deset trenera. Ja se jedini nisam složio s time da ćemo ispasti iz lige. Dakle, devet kola prije kraja devet trenera je kazalo i mislim da je devet kapetana, mislim da je samo jedan kapetan rekao, isto je rekao da će Gorica ispasti ali je istaknuo 'ali dobro igraju'. Ljudi ne shvaćaju što znači nadoknaditi 11 bodova kad imaš samo jednu pobjedu. Dakle imaš jednu pobjedu, a trebaš 11 bodova da bi nadoknadio. Nije problem što će ta druga ekipa izgubiti 4 utakmice - tri trebaš dobiti", kazao nam je u uvodu Željko Sopić i nastavio:

'Poslije remija s Dinamom kao da sam ušao na jedan malo jači sprovod'

"Znači, tri trebaš dobiti u HNL-u koja je liga 10. U jednom krugu imaš pritom 9 kola i u pricipu svaka druga utakmica je protiv Hajduka, Osijeka, Rijeke... Nije to baš tako jednostavno. Mada, pošto sam ja vječiti optimist, nakon remija s Dinamom sam rekao na pressici, nije da sam se ja nešto htio praviti pametan, ali jednostavno kazao sam. Pitali su me novinari - sad vam slijede još tri teške utakmice protiv Rijeke, Osijeka i Hajduka. S Dinamom smo odigrali 1-1, a ja kad sam ušao u kabinu kao da sam ušao na jedan malo jači sprovod na Mirogoju - svi su imali pognute glave. Imali smo mogućnost dobiti, imali smo mogućnost izgubiti, ali smo odigrali hrabru utakmicu. Otvoreno sam tad kazao oni misle da su bolji, a ja mislim da smo mi boli jer igramo doma - pa neka dođu."

I u principu, u te tri utakmice Goričani su uzeli 7 bodova. S Hajdukom su odigrali nulu, a prije toga su dobili Osijek i Rijeku, a u Šibeniku ostvarili uvjerljivu 4-0 pobjedu. Znači, to je bila ta jedna situacija gdje su prelomili sezonu sa deset bodova u 4 utakmice, gdje je Željko Sopić, kako nam priča, bio revoltiran prije utakmice s Hajdukom što su nakon sraza s Rijekom, nakon tri dana igrali utakmicu...

Željko Sopić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Željko Sopić Marko Lukunic/PIXSELL

Trening usred gluhog doba noći

"Neki pet, neki tri, ali u principu je to tako. Živimo u Hrvatskoj", naglašava nam Sopić koji je stvarno zanimljiv tip jer vuče dobre i neobične poteze koji odjeknu u medijima, kao onaj potez kad su trenirali iza ponoći... Točnije, negdje oko 01.15...

"To kad smo trenirali usred noći je bilo nakon Šibenika, to sam najavio već prije. Gledajte, za medije je sve to zanimljivo, ali realno dogovorio sam sa svojim kondicijskim trenerom, naravno, pitam sve za mišljenje, iako je zadnja uvijek moja, ali to je bila situacija kad sam jednostavno rekao da je to takva situacija u kojoj ćemo jednostavno poslati neku poruku s tim treningom i Šibeniku i svima. Ma popili su i neka su. Rekao sam i u podcastu - 'vjerojatno u naše vrijeme, da smo ja i Mara (Silvio Marić, op.a), da smo mi igrali, da smo dobili tu utakmicu u Šibeniku isto 4-0 u takvoj jednoj situaciji, pod jednim takvim okolnostima, mi bi vjerojatno u utorak došli doma, ali dobro".

'To što ja radim nije neobično'

Onda bi vjerojatno negdje po putu imali kondicijsko trčanje...

"Ma vjerojatno bi tamo negdje stali na Žirju. Nije to ništa neobično što sam ja napravio. Gledajte sad što ću vam reći - to je neobičan potez po pitanju toga što to nitko drugi ne radi. U tom trenutku imao sam devet dana do sljedeće utakmice s Rijekom i znam da, ako želim igračima dati dva slobodna dana, da taj trening moram odraditi. Nekonvencionalno, ovako - onako, ma nije to..."

Željko Sopić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Željko Sopić Goran Stanzl/PIXSELL

Kako nije, pa po noći se spava...

"A dobro, po noći se spava, ali taj koji će spavati po noći onda će drugi dan doći u 11.00, onda će odraditi trening do 13-14.00, masaža, onda će otići doma, ali nisu oni u Gorici nego će ići u Našice, netko u Rijeku, netko u Split i onda izgubiti taj cijeli dan. Ja sam htio da taj dan imaju sa obiteljima, da odmore glavu. Znači, to je bila subota, nedjelja i tek je trening bio u ponedjeljak u 13.00. Tako da nije to baš onako - Sopiću je došlo u glavu, nego jednostavno neke stvari su planirane. Ali, u principu, kad pobijediš, onda možeš što god hoćeš. Dakle, imaš pravo - ti odlučuješ, a ja ako odlučim da ćemo trenirati u 4, trenirat ćemo u 4, a to što će reći mediji ili netko drugi, znate koliko za to mene boli briga."

Oduševio potezima i izjavama

Kako bilo, oduševio je nekim svojim potezima...

"Ma znam ja to. Poanta svega je da ti kad nekog dobiješ 4-0 u gostima, u ovom slučaju taj Šibenik, zaostaješ 1 bod, okrenuo si pritom međusobni omjer, tim treningom koji meni treba kao trening, šalješ poruku - majstore, mi nećemo ispasti. Samo, drago mi je što me u Šibeniku nisu ozbiljno shvatili."

Sopić nam nadalje priča...

"Ja sam prije utakmice s Rijekom koju smo izgubili 2-0, promijenio sam golmana Ivana Banića. Jednostavno sam mu došao, iako dečko nije branio loše i kazao: Gledaj, moramo promijeniti energiju, nešto moramo promijeniti, ne možemo zabiti gol, znači idemo promijeniti golmana. Izgubili smo tu utakmicu u Rijeci, iako smo i u toj utakmici u posljednjih pola sata igrali dobro, dominirali na Rujevici. Ok, izgubimo mi, ali onda opet poslije pet-šest utakmica opet promijeniš vratara. Znači, ne postoji mogućnost da je netko siguran i da će igrati zato jer je tamo. Mi smo sve živo promijenili, probali smo i 4-4-2, znači treniraš k'o pas dva-tri tjedna da promijeniš sa dvije špice, da probaš, pa u datom momentu vidiš da ti više odgovara 4-2-3-1, pa vratiš..."

Nema onog što Sopić i njegov stručni stožer nisu promijenili. Igrao je Fućak u špici i Vujnović i Jurić dok se nije ozlijedio. Stvarno su pokušali sa svim resursima koje su imali kako bi ostali u HNL-u. I na kraju im se, u principu, vratilo...

'Netko gore sve to gleda'

"Ponovno ću reći - netko gore sve to gleda, jer kad druge momčadi radi ovog imaju neobične termine SP-a, znači daju između Božića i Nove godine daju ti po 9-11 dana slobodno, mi treniramo ozbiljan trening, nije to za*ebancija, na Badnjak, na Staru godinu treniramo, na Štefanje. A ja znam da moji igrači govore ovaj je lud. Međutim, u tom trenutku majstore, za nešto se moraš uhvatiti. A za što da se mi uhvatimo - za budžet?! Dakle, možemo se uhvatiti samo za rad."

Sopić nije tu stao nego je nastavio u svom tonu...

"Gledajte, meni je najlakše doći nakon utakmice pred igrače i reći ono što gledam po Engleskoj, Njemačkoj ili u Hrvatskoj pogotovo. Znači, da te novinar pita što kažete, kako komentirate današnju utakmicu, a vi na to istaknete danas smo dobili, držali smo se dogovora... Ma koga to zanima?! Ja kažem ono što mislim, što mi je na srcu i gledajte - znači, jel' vi stvarno mislite da ja ne znam pričati k'o gro trenera u stilu - neću linijske penetracije u zadnjoj trećini, simo tamo... To nitko ne razumije. To što se netko od nas trenera želi praviti pametan, to 90% ljudi ne razumije. Ja kažem kako je, da ljudi razumiju i kažem ono što je istina, a da li to nekom smeta ili ne, pa moji igrači to znaju. Ja svojim nogometašima nikad nisam ni jednom rekao nešto što nije istina, ono kao - dobro radiš pa ćemo vidjeti... "

'Ponekad nije lako'

Nije imao sukobe s igračima, s njima ima otvoren odnos...

"Razgovarao sam sad baš s Tonijem Frukom i nije lako, nije lako kad dva najbolja igrača Tonija Fruka i Fućaka staviš na klupu protiv Varaždina. Takva odluka, vjerujte mi - nije lagana. Igrači ne pokazuju ljutnju, ali naravno da u dubini sebe, u dubini srca i duše, pa naravno da nisu sretni, pa ljudi su, ne moramo se lagati. Njima sam ja objasnio zašto jedan ne igra, zašto drugi ne igra, sve sam ja njima objasnio u 4 oka i rekao kad ih planiram staviti, jednostavno neka 60. minuta kad se malo linije razbiju, simo tamo, da dođe do izražaja Fućkova brzina jer je poluozlijeđen, odnosno da dođe do izražaja Tonijeva svježina, jer nije prošao pripreme ili ne znam što. I onda, Toni Fruk zabije dva gola, a Fućak namjesti jedan i pobjegne tri - četiri puta, ali u principu moje je da izvučem najbolje od igrača", govori Sopić i dodaje:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Jurica Galoic/PIXSELL

"Znate koja je definicija trenera na Zapadu? Plaćen da bira! Ja sam plaćen da biram. Moje je da klub ima što bolji rezultat i izvuće maksimum. Ja ne bi u igru stavio svog sina da nije zaslužio, to je tako, a mislim da bi to trebalo biti svugdje tako".

Sopić jako dobro zna kad je vrijeme za zabavu, opuštanje, zafrkanciju, a kad je vrijeme za ozbiljnost i rad...

"Ako je vrijeme za to, onda je vrijeme za to, ako nije onda nije. U principu, nema tu formule. Sad su druga vremena, nije to kao nekad da si ti neki tiranin ili ne znam što, ali jedno se mota pritom znati - kad se radi, onda se radi, kad je vrijeme za opuštanje, onda je vrijeme za opuštanje, nemam ništa protiv toga. Pa, bolje da popiju pivu nego da mi idu na coca-colu ili ne znam na što. Međutim, svi moramo biti fokusirani na ono što radimo, odnosno da svakog dana budemo bolji - jao kao trener, a igrači kao igrači. E sad, da li u to ulazi pivo... Ja sam u Njemačkoj prije svake utakmice navečer imao pivu s trenerom i stručnim stožerom, ali nikad se pritom nije moglo pričati o nogometu. Znači, da se vidi kako ti je supruga, jel' trudna, što ti djeca rade, takve neke teme da se ljudi zbliže."

I za kraj nam je Sopić kazao:

"Ostajem na klupi Gorice. Ja kad sam potpisivao ugovor s Goricom, potpisao sam šest mjeseci plus dvije godine, s tim da, iskreno, imao sam ponude čak i prije ove utakmice sa Šibenikom, ali sve u svemu, rekao sam ljudima tada - gledajte, imam tu neku svoju misiju i njima sam dao riječ. Imam obraz koji nije na prodaju i jednostavno mene u ovom trenutku novci ne zanimaju. Bila je tu jedna jako jako dobra ponuda iz Saudijske Arabije, za hrvatske prilike. Vjerojatno ja i još jedno tri kretena ne bi to prihvatili. Međutim, ako sam nekome dao ruku i mi se nalazimo u situaciji u kojoj jesmo, želimo iz nje isplivati, jednostavno ja u toj situaciji, ali i u drugima, svoj obraz ne želim prodati. To uopće meni nije bila opcija, to je bila jako dobra ponuda na kojoj sam se zahvalio lijepo i rekao jednom drugom prilikom, sad nije vrijeme."