GORI SVE Žestoki neredi uoči utakmice Lige prvaka: Bilo im je zabranjeno doći, a sad lome i pale po gradu

Napoli ove sezone drma domaćim prvenstvom, a uvjerljivi su i u Europi. Dok je domaći naslov praktički u džepu nakon više od 30 godina, u kontinentalnom natjecanju je trofej ipak nešto dalji. U srijedu na svome stadionu dočekuju Eintracht iz Frankfurta u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka u kojoj brane prednost od 2:0. I dok je Napoli na terenu ogroman favorit, na ulicama Napulja vlada teški kaos. Posljednjih sezona Eintracht na gostovanja prati golema i incidentna vojska navijača, a u strahu od njih je bila zabranjena prodaja ulaznica njemačkim državljanima, ali uslijed pritisaka to je ublaženo samo na one s boravištem u Frankfurtu. Ta mjera očigledno nije pomogla jer su tisuće navijača Eintrachta doputovale na jug Italije iz Bergama i Salerna. Navodno su Nijemci imali i veliku pomoć navijača Atalante iz Bergama. Sve to je dovelo do velikih nereda u glavnom gradu južne Italije. Gostujući navijači se tuku s policijom i domaćinima, a po ulicama pale automobile. Kako sada stvari stoje, postoje realne šanse da bi se neredi mogli nastaviti i na samom stadionu.