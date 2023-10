Zlatko Dalić nakon kraha Vatrenih u kvalifikacijama za Euro: 'Moram donijeti neke odluke koje sam odgađao...'...

Crni listopad. Od rujna kada je Hrvatska suvereno imala sve u rukama i praktički smo slavili plasman na Euro do dvije utakmice u kojima je nestalo sve, samopouzdanje, igra i tlo pod nogama jer nogometna reprezentacije više ne ovisi o sebi. Dva poraza u jednom kvalifikacijskom prozoru hrvatski nogometaši nisu doživjeli 10 godina od ere Igora Štimca.

Svjestan je velikog kiksa i izbornik Zlatko Dalić, koji je nakon poraza od Turske i Walesa dao intervju RTL televiziji.

"Istina, ovo su najteži trenuci mog mandata. Došao je jedan period sedam dana jako jako loših. Dva poraza u roku tri dana što se nije desilo dugo. Međutim moramo iz toga izaći jači. Ja sam uvjeren kako ću ja osobno iz ovoga izvući pouke“, rekao je Dalić na početku razgovora.

Vjeruje li Dalić i dalje u izravan plasman na Euro?

"Pa naravno da vjerujem međutim nije sve u našim rukama, nismo mi ti koji sada odlučujemo ali ja vjerujem da će se stvari tako poklopit. I ono što je važno da mi ostvarimo dvije pobjede koje su pred nama."

I nakon Turske pa i nakon Walesa preuzeli ste odgovornost u čemu ste pogriješili?

"Ja sam preuzeo krivicu i odgovornost jednostavno to je tako. Kriv sam i odgovoran jer nisam prepoznao ovu situaciju. Nisam na vrijeme reagirao, ja sam kao i igrači ušao u jednu komfornu zonu koja traje malo predugo, to smo mi zavrijedili svojim rezultatima. Taj komfor je predugo trajao i sada je prestao moramo iz njega izaći. Opustili smo se svi zajedno i ja sam to pustio jer nije bilo razloga. Mi smo imali u šestom mjesecu fantastičnu Ligu nacija u devetom dvije dobre utakmice i nisam zaista očekivao da će se ovako desiti. Moram se i ja resetirati i krenuti drukčije donijeti neke odluke koje sam odgađao, znam da nije ugodno."

Idete u smjeru pozivanja novih igrača? Možete li biti malo konkretniji?

"Mi smo radili pripremu ove utakmice kao i za prošlih 30. Situacija je nalagala da ništa ne mijenjamo. Ali ova je situacija pokazala da moramo ići u drugom smjeru s drugom energijom."

Što se događa s Marcelom Brozovićem, šteti li mu igranje u saudijskoj ligi?

"Neću pojedinačno pričati o igračima pogotovo ne preko medija. Ja i dalje vjerujem tim igračima, što ćemo mi dovoditi u pitanje jednog Brozovića jednog Kovačića to je i dalje najbolji vezni red na svijetu."

Situacija je jasna – za izravan plasman Hrvatska mora osvojiti više bodova od Walesa u posljednje dvije utakmice? Mislite li da će se Wales negdje poskliznuti?

Wales neće osvojiti svih šest bodova imaju Armeniju u gostima koja još uvijek ima teoretske šanse. Imaju i Tursku. Oni su protiv nas dali maksimum, 150 posto, ali mi moramo gledati sebe.