Izbornik hrvatske nogometna reprezentacije Zlatko Dalić nije mogao prisustvovati promociji biografije Velimira Zajeca "Zeko" u Varaždinu jer je uz reprezentaciju, koju u četvrtak očekujedvoboj s Turskom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Hrvatski nogometaš Ante Budimir rekao je da je konačno dobro odradio ljetne pripreme pa je u formi i motiviran

No, Dalić se ipak javio mobitelom, zaželio Zajecu dobrodošlicu u njegov Varaždin i otkrio nepoznat detalj.

“Točno je da je moja prva utakmica u životu bila u Splitu 1982. godine, kada je Dinamo pobijedio 2:1. Tata me odveo na tu utakmicu i ta utakmica je bila jedan okidač meni da idem do kraja u nogometu”, rekao je Zlatko Dalić.

Tu je utakmicu obilježila rekordna posjeta na Poljudu, a bila je jedina u toj Dinamovoj sezoni u kojoj je Zajec zabio gol.

Na promociji biografije govorio je Zajec koji se osvrnuo i na aktualna zbivanja.

“Ćiro je po meni bio moj trener, najbolji koji me vodio i o njemu govore svi rezultati. Bio je baš najveći. Ali rezultati govore i da je izbornik Dalić već tu u istom rangu s njime i to mi je jako drago. Vjerujem da će i večeras pobijediti Tursku unatoč izostancima napadača zbog ozljeda. Mislim da imamo sjajnu reprezentaciju, volim našu veznu liniju Brozović, Kovačić, Modrić nazivati Bermudskim trokutom i da možemo od njih očekivati velike rezultate i na idućem natjecanju”, rekao je pa na kraju odgovorio na pitanje o sadašnjoj situaciji u Dinamu:

“Mislim da Dinamu treba jedan mir i da se treba točno znati tko što radi. Ja sam uvijek kad sam bio na poziciji direktora, bilo u Dinamu, bilo u Panathinaikosu, imao jednu piramidu gdje su se znale obaveze i odgovornosti. Sada mi se čini da u Dinamu svi sve rade i to nije dobro.Bez obzira na sve to, prvenstvo je još dugo, ima puno za igrati i vjerujem da će Dinamo na kraju ipak biti prvak jer ima najkvalitetniju momčad. Ono što je najveći problem je stadion i sramota je i gradske i državne vlasti da se to i dalje pomiče s mrtve točke.”