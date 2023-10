Nogometni reprezentativci Turske svladali su Hrvatsku 1-0 (1-0) na rasprodanoj osječkoj Opus Areni, u sklopu skupine D kvalifikacija za odlazak na EURO iduće godine.

Prvi je ovo poraz Hrvatske u kvalifikacijama za EURO te vodeća Turska sada ima tri boda više, s tim da Hrvatska ima utakmicu manje. Tri boda iza izabranika Zlatka Dalića su Armenija i Wales.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14.listopada samo na stream platformi Voyo.

Foto:

Vojo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Foto:

Hrvatska je odigrala vrlo loše prvo i bolje drugo poluvrijeme, a dvoboj je odlučen u 30. minuti kada je veliku pogrešku napravio hrvatski vratar Livaković koji je istrčao, a lako ga je prebacio i za tri boda Turske pogodio Yilmaz.

Izbornik Dalić dan nakon poraza održao je konferenciju za medije, koju možete gledati i pratiti u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u.

"Jučer smo odigrali jako loše, to nije bilo prepoznatljivo. Nakon dugo vremena smo imali lošu utakmicu u kojoj smo svi bili loši, Krećem od sebe i preuzimam odgovoronost. Očito nisam dobro pripremio ekipu. Posebno smo loše izgledali u prvom dijelu, baš loše. Nisam htio koristiti Brunu Petkovića, znam da je bez ritma i treninga, ali kad gubiš 1:0, a on kaže da može, onda se loviš za sve. Drugi su svi u redu. Ono što je bitno je da shvatimo da ovo nije tragedija. Dogodi se nakon godina uspona. Šteta zbog navijača, isprika zbog poraza. Nije tragedija, odlučujemo sami o sebi. Ponovimo li prvo poluvrijeme i protiv Walesa, bit ćemo u problemima. Sve u svemu, zaslužen poraz", rekao je Dalić na početku.

Potom je stiglo pitanje o primljenom golu, koji je uslijedio nakon velike pogreške našeg golmana Dominika Livakovića. O tome je dao sličnu izjavu kao i nakon utakmice.

"Bilo je nesigurnosti, nered kod gola. Livaković nas je spasio dvaput prije toga, a onda nepotrebno izašao i primili smo gol. Zakon je da se ne ide s gola kad je stoper kod igrača. Dogodi se. Preuzeli smo rizik u drugom dijelu, no Turska je bila napunjena samopouzdanjem zbog naše igre u prvom poluvremenu. Bili smo neprepoznatljivi. Šteta. Nisam sklon tragedijama i euforijama, idemo dalje", kaže hrvatski izbornik.

Foto:

Sada je pred Vatrenima dvoboj protiv Walesa, koji je od ključne važnosti.

"Na našim igračima je da izvuku tu utakmicu. Važno je da ne izgubimo, tri boda nas vode prema Euru. Morat ćemo biti kvalitetniji, ući bez straha i respekta. Kod Turske nam se strah uvukao u prvoj minuti. Morat ćemo reagirati na njihove duge lopte i agresiju. Nema stožernih igrača, dečki koji su tu moraju iskoristiti šansu", istaknuo je Dalić.

Nakon toga je govorio o atmosferi na stadionu i ružnim povicima s tribina zbog kojih bi Hrvatska mogla biti kežnjena.

"Žao mi je ljudi koji su bili na stadionu i zdušno nas bodrili. Isrpika svima. Povici? Kome to treba? To radi 20 ljudi, sve dobro što napravi 15 tisuća ljudi oni oštete. To se mora riješiti. Tko to organizira? Tko vodi brigu o tome?", pita se izbornik.

Za kraj su uslijedila dva pitanja. Prvo o Bruni Petkoviću, a nakon toga o minutaži stožernim igračima, Modriću i Brozoviću, koji se nisu iskazali protiv Turaka.

"Mislim da ću pustiti Petkovića da ide kući. Nije spreman. Poštujem njegovu želju, iznenadio me i svaka mu čast. Bespotrebno ga trošim, nema smisla. Žao mi je što sam ga uopće uveo", otkrio je Dalić pa odgovorio na drugo pitanje:

"Kao i cijela ekipa, imali su grešaka. Nesvojstveno je to njima. Nisu u ritmu, ali oni su naši nositelji, motori i snaga. Ne mogu dozirati, nemamo vremena za to, moramo tražiti bodove."