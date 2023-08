Zrinjski na korak do povijesnog uspjeha: Islanđani pregaženi u Mostaru

Zrinjski je došao na korak do jeseni u Europi. Na Bijelom brijegu u mostaru nastradao je islandski Breidablik, Rendulićeva družina natrpala je Islanđane sa šest golova. Po dva pogotka postigli su Kiš(2.,30.) i Malekinušić (22.,40.) , a po jedan su dodali Bilbija (33.) i Ivančić (56.). S druge strane, poraz Breidablika ublažili su Ludviksson u 64., te Elyofsson u 74. minuti.

Treba napomenuti kako su gosti već u prvom dijelu ostali i s igračem manje u 32. minuti, pa je ova pobjeda mogla biti i još uvjerljivija od ionako već visokih 6-2.

U nastavku slijede svi preostali rezultati 3.pretkola Konferencijske lige:

Tobol (Kaz) - Derry City (S. Irs) 1-0

Struga (S. Mak) - Swift Hesper (Luk) 3-1

Bodo/Glimt (Nor) - Pjunik (Arm) 3-0

Sabah (Aze) - Partizan (Srb) 2-0

Dila Gori (Gru) - APOEL (Cip) 0-2

Santa Coloma (And) - AZ Alkmaar (Niz) 0-1

Legia (Polj) - Austria Beč (Aut) 1-2

Neftči (Aze) - Bešiktaš (Tur) 1-3

Omonia (Cip) - Midtjylland (Dan) 1-0

Rosenborg (Nor) - Hearts (Ško) 2-1

Sepsi OSK (Rum) - Aktobe (Kaz) 1-1

Valmiera (Lat) - Partizani (Alb) 1-2

Viktoria Plzen (Češ) - Gzira United (Mal) 4-0

Farul Constanța (Rum) - Flora (Est) 3-0

Hapoel BS (Izr) - Levski (Bug) 0-0

Hamrun (Mal) - Ferencvaros (Mađ) 1-6

Adana Demirspor (Tur) - OSIJEK (HRV) 5-1

B36 Torshavn (FRO) - RIJEKA (HRV) 1-3 A

Arouca (Por) - Brann (Nor) 2-1

Celje (Slo) - Neman (Bje) 1-0

Club Brugge (Bel) - Akureyri (Isl) 5-1

Fenerbahče (Tur) - Maribor (Slo) 3-1

Lech (Polj) - Spartak Trnava (Slk) 2-1

Twente (Niz) - Riga (Lat) 2-0

Aris (Grč) - Dinamo Kijev (Ukr) 1-0

FCSB (Rum) - Nordsjaelland (Dan) 0-0

Hibernian (Ško) - Luzern (Švi) 3-1

Ballkani (Kos) - Lincoln Red Imps (Gib) 2-0

HAJDUK (HRV) - PAOK (Grč) 0-0

Rapid Beč (Aut) - Debrecen (Mađ) 0-0



Odigrano u srijedu:

Gent (Bel) - Pogon Szczecin (Polj) 5-0

AEK Larnaca FC (Cip) - Maccabi TA (Izr) 1-1

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.