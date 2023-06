PRETJERAO Zvijezda Cityja toliko popio da je gotovo zavšio u invalidskim kolicima

Nekoliko tisuća navijača nogometnog kluba Manchester City okupilo se večeras na mimohodu Manchesterom, kako bi proslavili osvajanje tri naslova ove sezone, uključujući i nedavni trofej u Ligi prvaka. Završila je tako proslava koja je krenula u subotu navečer u Istanbulu nakon što su u finalu Lige prvaka s 1-0 pobijedili Inter. Dio igrača u nedjelju je iz Istanbula otišao dodatno proslaviti 'treble' na Ibizu. U slavlju je najviše pretjerao Jack Grealish, a The Sun otkriva kako je u jednom trenutku slavlja gotovo završio i u invalidskim kolicima. "Suigrači su ga držali i uspjeli su ga dovesti do autobusa. Kad su stigli u zračnu luku, osoblje je vidjelo da se muči s hodanjem i donijeli su invalidska kolica kako bi mogao do zrakoplova. Ipak, uspio se popesti sam", rekao je izvor za The Sun.