'Borba Croate i Vase najveća je MMA borba ikad u regiji. Njih dvojica se stvarno ne vole'

Sama priredba je po sebi zvučna i velika, a dvije borbe plijene itekako pažnju. U glavnoj borbi večeri, onoj za naslov prvaka u velteru, Nikola Joksović ulazi u kavez dvorane Aleksandar Nikolić protiv Save Lazića, dok je najveći interes za revanš Francisca Barrija Croate i Vase Bakočevića Psihopate.

Obje borbe imaju svoje pozadine sukoba, svoje priče... Niti timovi Joskovića i Lazića, kao niti oni Croate i Vase, ne vole se i među njima postoji netrepeljivost. O čemu se radi, otkrit će veteran slobodne borbe, predsjednik FNC organizacije, osnivač i trener American Top Teama u Španskom Dražen Forgač Forgy.

'Borba Vase i Croate najveća je MMA borba ikad u regiji'

Iz mjeseca u mjesec Voyo donosi jedinstveno borilačko iskustvo

"Borba Croate i Vase je najveća borba ikad u regionalnom MMA-u. To je revanš najgledanije borbe iz Šibenika iz rujna 2021., koja je imala preko 500 000 gledatelja u liveu. I mi kao i čitava regija željno iščekujemo ovaj okršaj. Na svu sreću, iščekivanju će uskoro doći kraj, jer smo samo na nekoliko dana od same priredbe", kazao je portalu Net.hr Dražen Forgač u uvodu i nastavio:

"Rivalstvo Croate i Vase marketinški itekako utječe na event, ali samo zato što je to rivalstvo pravo, taj njihov sukob nije namješten, on je stvaran. Ljudi to prepoznaju, ljudi vole te stvari, vole emocije. Zbog toga svega je taj meč poprimio takve razmjere. Zanimljiva je i ta priča njihova, a i oni su sami po sebi zanimljivi. Vaso i Panchi, ljudi ih vole ili mrze, svi ih gledaju, neko želi da dobiju, neki da izgube, ali svi će gledati taj meč."

Pozadina sukoba - kako je sve počelo?

Što stoji iza pozadine sukoba Croate i Vase, kako je sve počelo?

"Ispričat ću vam tu pozadinu njihovog sukoba. Davnih dana, prije možda deset i više godina, trebali su se boriti i došlo je do nekih prozivanja preko borilačkih medija u to vrijeme. U nekim komentarima na Facebooku su se prepucavali i u jednom trenutku Vaso je nešto uvrijedio Barrila i ovaj mu je odgovorio - pozdravi sestru - jer je znao da ju ima. Koliko sam shvatio, to je velika uvreda, pogotovo u Vasinom rodnom kraju od kud dolazi. Naravno da je uvreda sama po sebi, ali tamo se to posebno shvaća. Vaso se na to jako naljutio i tada je među njima posebno jako puklo, eskaliralo je u potpunosti i napravio se jedan krater među njima u odnosu. Neću reći da je pukotina toliko duboka da se radi o čistoj mržnji, ali ozbiljan i stvaran sukob, o tome se sigurno radi. Ne vole se nikako, stvarno se momci ne vole."

Na kraju je to baš pravo eskaliralo...

"I onda još to njihovo prepucavanje nakon toga. U meču u Šibeniku Vaso se ozlijedio, Croata je to iskoristio i dobio, a Vaso taj poraz ne priznaje kao poraz. S druge strane, Croata to slavi kao pobjedu i to je dodatno izazvalo emocije i njih, kao i publike. Došli smo do toga da je revanš najiščekivanija MMA borba u povijesti regije."

Što očekujete, kako komentirate moguću izrazito neprijateljsku atmosferu Pionira prema Croati?

'Croatu u Pioniru čeka isto ono što je Vasu dočekalo u Šibeniku'

"Aposlutno će u Pioniru isto biti kao i u Šibeniku, gdje je Vaso, kad je izašao, bio dočekan tako da su ljudi bili za Croatu. Ista takva stvar će se dogoditi u Beogradu. Naravno da će publika podržavati Vasu. Bit će to glasno, bit će bučno, ali naravno probleme neke posebne ne očekujemo. Ipak, publika koja prati slobodnu borbu nije sklona neredima. Očekujem vatrenu atmosferu", objašnjava Forgy.

Glavna borba večeri također ima svoju priču i pozadinu...

"Nikola Joksović i Savo Lazić se bore u glavnoj borbi večeri, onoj za naslov u velteru FNC-a. To je meč koji je izuzetno zanimljiv, isto kao i prethodni. Iz više aspekata... Tu postoji rivalstvo koje nije toliko poznato široj borilačkoj populaciji, tj široj sportskoj vanosti. Mi koji smo u MMA svijetu dugo, kao i fanovi koji su unutra skroz, znaju da se timovi ova dva borca ne vole. Fight Company i Car Dušan Silni u izuzetno su lošim odnosima. Savo Lazić i trener Nemanja Milošević u jako su lošim odnosima, tako da i tu ima tenzija. S jedne strane, to je dobro za meč i atmosferu. Ponavljam, ljudi vole i dodatnu priču oko same borbe."

'Publiku u Pioniru čeka nešto posebno'

Dvorana Aleksandar Nikolić bit će puna do zadnjeg mjesta, to je definitivno. Tako da borce sigurno očekuje vatrena atmosfera. Isto tako, FNC po prvi put gostuje u Srbiji, a već se ranije proširila i na granice Bosne i Hercegovine. Nakon dva eventa u Ljubuškom i Bugojnu, u prosincu nas čeka novi, po prvi put u Sarajevu. Velike su to stvari za organizaciju, ali i regionalni MMA u cjelini...

"Presretni smo zbog toga. U Srbiji postoji duga tradicija slobodne borbe. Zapravo, prvi event ikad u regiji iz mješovitih borilačkih sportova održao se upravo u ovoj dvorani o kojoj pričamo i u kojoj će se i održati FNC 13 - Aleksandar Nikolić. Tada se zvala hala Pionir. Bilo je to 2000. godine. I 23 godine nakon, mi dolazimo u istu tu dvoranu, kultnu. Naravno, sad su totalno druge okolnosti što se tiče slobodne borbe. Potpuno je druga razina, neka druga dimenzija borbi, produkcije, tako da je ovo sad zbilja megaspektakl i publiku u Pioniru očekuje nešto posebno", zaključio je Dražen Forgač.