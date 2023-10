"Nakon dva tjedna napokon je gotovo ovo Svjetsko prvenstvo. Za mene je gotovo na najbolji mogući način. Srebrna medalja je tu. Osjećam se kao da mi je prva velika medalja ikada. Jer, toliko je bilo problema prošle dvije godine", kazao je hrvatski gimnastičar Tin Srbić nakon današnjeg osvojenog srebra na preči na u Antwerpenu.

Srbić je u svom četvrtom finalu na petom SP došao do treće medalje, nakon zlata 2017. u Montrealu i srebra 2019. u Stuttgartu.

Također, aktualni europski prvak Srbić osigurao je i nastup na Olimpijskim igrama sljedeće godine u Parizu gdje će braniti srebro osvojeno prije dvije godine u Tokiju. Za svoju vježbu Srbić je dobio ocjenu 14.700. Zlatni je io aktualni olimpijski pobjednik Japanac Daiki Hashimoto (15.233), a brončani Kinez Weide Su (14.500).

"Sumnjao sam u sebe da ću se baš moći vratiti na ovu razinu, ali trener hvala Bogu nije sumnjao. Uspjeli smo. Opet je Hashimoto prvi, opet zasluženo. Bio je najbolji. Ali, mislim da sam ja napravio možda i najbolju vježbu u zadnje dvije godine u bilo kojem svojem finalu, čak bih rekao da je ovo bilo čišće nego na Olimpijskim igrama u Tokiju. Samo je išlo. Presretan sam kad vidim koliko ljudi je uz mene, koliko prate, koliko su sretni zbog mene. Pogotovo trener Lucijan Krce, sigurno je u deliriju. Ponosan sam na to što smo opet postigli. Još jedna srebrna medalja je tu. Puno ljudi je zaslužno za ovu medalju. Od mojih doma, roditelja i prijatelja koji su stalno uz mene, do magistre Mimi Vurdelje u Hrvatskom olimpijskom odboru i cijelog HOO-a, moj trener, moja sportska psihologica Renata Barić, moj klub ZTD Hrvatski sokol, cijeli Hrvatski gimnastički savez stoji uz mene… Tu su bili i predsjednik Možnik i potpredsjednik Seligman. Kad pogledam na tribine i vidim njih da skaču od sreće, puno mi to znači. Ogromna je podrška sa svih strana. Ići ću se večeras s njima proveseliti", naveo je Srbić.

U lovu na Pariz Srbić je morao biti bolji od Brazilca Arthura Mariana koji je prvi nastupio u finalu. No, Brazilac nije imao svoj dan, pao je, a to je samo dodatno uznemirilo našeg predstavnika koji je znao da "samo" mora odraditi vježbu i da su Igre u džepu...

"Radili smo puno i ovo danas je pokazatelj da gori trenutak u smislu pritiska nismo mogli imati. A izdržali smo. Kad je Mariano pao, tresao sam se, ali kad sam primio pritku rekao sam si 'sad ideš do kraja, pa što bude'. Gledao sam vježbu Mariana, nisam si mogao pomoći. Pokušao sam ne gledati, ali nije bilo šanse. Malo me iznenadilo koliko je pojačao vježbu, stvarno je dobro radio i dovoljno je dobar da i on ide na OI, jedan od kandidata je za medalju i tamo, ali trenutno još ne ide. Vjerujem da će se plasirati. Ja nisam još osvijestio to da idem na još jedne Olimpijske igre. Razmišljao sam o tome tjedan dana, ali iskreno, tijekom današnjeg dana niti jednu sekundu nisam pomislio na Pariz. Ništa, idemo se sada malo odmoriti, a onda nastaviti raditi da se pokušamo približiti Hashimotu. Imamo plan, danas sam pokazao da imam jednu od najboljih vježbi na svijetu i sada idemo samo dalje raditi", dodao je Srbić.

Čovjek koji sve ove godine najviše vjeruje u Tina je njegov trener Lucijan Krce koji nije mogao sakriti ponos.

"Završio je jedan veliki stres i za Tina i za mene. Na svu sreću završilo je kako smo i priželjkivali. Medalja je ovdje, a još važnije i viza za Pariz. Presretni smo".

Uživo je u Antwerpenu novi veliki podvig Tina Srbića pratio i predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik, zajedno sa svojim trenerom Tigranom Goričkim.

"Na početku godine Tin nas je razveselio s titulom prvaka Europe, uslijedilo je osvajanje ukupne pobjede u Svjetskom kupu i sada šećer na kraju, još jedna svjetska medalja. Peta svjetska medalja za Hrvatski gimnastički savez, treća Tinova… Presretni smo. Imamo i Tinovu vizu za Olimpijske igre, a vjerujem kako ćemo tu brojku olimpijskih viza još povećati na proljeće kada će svi drugi naši reprezentativci imati priliku izboriti Pariz kroz nastupe na Svjetskim kupovima", rekao je Možnik.