Dina Levačić preplivala Bristolski kanal: 'Pozdrav svima iz Cardiffa, bilo je jako izazovno'

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić je u četvrtak preplivala Bristolski kanal koji se nalazi između Engleske i Walesa.

Najkraći pravocrtni put od jedne do druge točke je 27 km, međutim, zbog jakih struja u tom području ona je otplivala ukupno 42 km. Levačić je plivaladevet sati, 51 minutu i 42 sekunde, u moru prosječne temperature 17.5 C, bez neoprena, samo u običnom kupaćem kostimu kako nalažu pravila preplivavanja.

"Pozdrav svima iz Cardiffa, upravo sam isplivala Bristolski kanal i to u rekordnom vremenu za put iz Engleske prema Walesu. Bilo je jako, jako izazovno moram reći, bilo je turbulentno od samog početka, ali to je jednostavno očekivati za ovaj kanal. Na kraju sam nekih sati doplivala skoro do ovog mjesta s obzirom da smo došli malo ranije od predviđenog na sjeveru i onda smo morali čekati neko vrijeme da se stvar pokrene da bih mogla nastaviti u smjeru kojim sam trebala plivati, ali sve skupa sam ja jako zadovoljna i s ovime sam postala 12. osoba na svijetu koja je ostvarila originalnu trostruku Krunu koja zajedno s ovim preplivavanjem još i sadržava i Sjeverni kanal i La Manche", izjavila je Dina Levačić nakon pothvata.

Splićanka je u ožujku na Novom Zelandu preplivala Cookov prolaz, posljednji kanal koji joj je nedostajao u kolekciji takozvanih "Oceanovih sedam", i time je postala najmlađa žena u povijesti koja je završila slavni maraton.

Prije toga je 27-godišnja Levačić redom preplivala kanale Catalina u Kaliforniji (2017.), La Manche (2017.), Molokaʻi na Havajima (2018.), Tsugaru u Japanu (2019.), Gibraltarska vrata (2022.) te Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske (2022.).

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.