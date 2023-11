Dražen Forgač Forgy o Mislavu Vučetiću Kuretu: 'Generacije će pričati o njemu. Bio je neponovljiv'

"Heroja se prisjećamo, ali legende nikad ne umiru". Napisali su to nedavno na transparentu i izvjesili ga na utakmici ultrasi Panathinaikosa, poznatiji kao GATE 13, u čast Mislavu Vučetiću Kuretu, uglednom borilačkom treneru u Pit Bull Gymu i bivšem amaterskom kickboksaču, jednom od utjecajnijih Bad Blue Boysa, koji je u 42. godini iznenada preminuo prije 10 dana.

Čovjek nevjerojatne energije

Mislav je bio otac kćerkice i čovjek nevjerojatne energije. Krasila ga je hrabrost u ringu, posvećenost klubu Pit Bull i svojim borcima, ljubav prema Dinamu i Hrvatskoj, svojoj ekipi, prijateljima... Svi su ga voljeli, bio je popularan i uživao je autoritet u grupi Bad Blue Boys, te općenito na hrvatskoj navijačkoj sceni. U životu su ga jako zanimale tri stvari - borilački sportovi, glazba i povijest, posebno ona Domovinskog rata. Jako je poštovao branitelje i sve one koji su dali obol domovini u ratu protiv velikosrpskog agresora. Stalno se ponosio hrvatskim rodom...

Nikad nije odbijao sparinge niti borbu, zadobio je poštovanje ozbiljnih faca

Mislav Vučetić Kurebio je poznat kao borac koji nikad ne odbija sparinge niti borbe, zbog toga cijenjen i u borilačkim krugovima. Ranije ove godine Igor Pokrajac, Hrvat s najviše nastupa u UFC-u (13), nakon Mirka Filipovića najpoznatiji i najveći hrvatski MMA borac, gostujući u studiju Net.hr, nahvalio je Mislava s kojim je sparirao...

"On je pravi ratnik, nikad nije odbio sparing niti borbu", istaknuo je popularni Poki.

Poslije toga, kad je portal Net.hr najavljivao FNC 11 priredbu u Areni Zagreb, Filip Pejić Nitro također je nahvalio Kureta...

"Kure je kralj. Mislav Vučetić Kure, kad govorimo o Boysima i njemu, on je legenda grupe BBB i općenito Dinamovih navijača, vođa navijača. Znamo se s tribine i ovako iz nekih stvari, preko nekih prijatelja i naravno kroz borilački sport u kojem je on dugo. Pozdrav Kuretu, legendi Dinamovih navijača".

Dražen Forgač Forgy, veteran slobodne borbe u Hrvata, predsjednik FNC organizacije i glavni trener u American Top Teamu, također je jedan od onih koji su imali čast poznavati Mislava Vučetića Kureta. Još prije je sportskom novinaru portala Net.hr ispričao svoj prvi susret s Kuretom, kad je s Forgyjem radio intervju za FNC priredbu u Bugojnu, a sad se prisjetio još jednom tog trenutka, poklonivši se liku i djelu neponovljivog Mislava...

'Mislav je bio jedinstven i poseban'

"Mislav Vučetić Kure je bio jedinstven i poseban lik, baš neponovljiv, apsolutno... Sve nas je njegova iznenadna smrt pogodila, svi smo još uvijek u šoku - čitava borilačka, sportska i navijačka zajednica. Čitav grad Zagreb još uvijek je šokiran i tuguje za jednom takvom jednom legendom. Kure je bio čovjek velike energije, velikog srca i jako dobar čovjek. Mislav je bio i veliki fighter. Mnogi, u biti, ne znaju za priču kako smo se on i ja upoznali. Dakle, stavljeni smo praktički u ring jedan nasuprot drugom. Ja tad nisam znao o kome se radi, ali vidio sam vrlo brzo da je to čovjek koji je pravi fighter, pravi mangup koji nikome neće ustuknuti. Udarim ja njega, udari još jače on mene. Ja rekao dobro, vratim mu jače, on odmah meni vraća i reže još jače... Ja gledam, tko je ovaj? Od tog dana smo imali ogromno poštovanje jedan prema drugom", kazao je Dražen Forgač i nastavio:

"Kure će nam uvijek nedostajati. Tek sad se može vidjeti kakvu je prazninu iza sebe ostavio, kakvu je energiju imao i što je mnogima značio... Takvi likovi, takve legende, nikad ne umiru. Nema šanse da će Kure ikad izaći iz priča, sjećanja, još će barem jedna generacija iza nas pričati i njemu, kao i o ostalim takvim mangupima i ispravnim dečkima. Što je, tu je, moramo dalje. Moramo se sjećati njega i to je to", zaključio je Dražen Forgač Forgy.