Duplantis nakon novog rušenja svjetskog rekorda: 'Ne sjećam se skoka'

Jedan od najboljih atletičara današnjice Šveđanin Armand Duplantis postavio je novi apsolutni svjetski rekord u skoku s motkom na završnici Dijamantne lige u američkom Eugeneu preskočivši 6.23 metara.

Olimpijski pobjednik iz Tokija, te dvostruki svjetski prvak iz Eugenea i Budimpešte je bio i dosadašnji rekorder. Na otvorenom je prošle godine u Eugeneu skočio 6.21 metar, dok je u dvorani 25. veljače ove godine u francuskom Clermont-Ferrandu preskočio 6.22 metra. Drugi je bio Filipinac John Ernest Obiena sa 5.82m, dok je treću poziciju zauzeo Amerikanac Sam Kendrick sa 5.72m.

"Ne sjećam se skoka. Smrtno sam ozbiljan, samo sam znao da će biti jako blizu," kazao je 23-godišnji Šveđanin kojem je ovo sedmi svjetski rekord.

"Kada sam podignuo pogled i letvica je još uvijek bila tamo, teško je to objasniti," dodao je.

Mladi Šveđanin je poručio kako je svjetski rekord bio način na koji je želio završiti svoju izvanrednu sezonu.

"Na tribinama je bila moja obitelj. Tako da je to nevjerojatan osjećaj, pogotovo zato što su to ljudi koje želim učiniti najponosnijim," istaknuo je.

Bio je to drugi svjetski rekord kojem je publika u Eugeneu svjedočila u nedjelju, nakon što je Etiopljanka Gudaf Tsegay postavila novi rekord na 5km.

Tsegay je za skoro pet sekundi "skinula" dosadašnji rekord Kenijke Faith Kipyegon koja je u lipnju ove godine u Parizu trčala 14:05.20.

Druga je bila Kenijka Beatrice Chebet (14:05.92), a treća je bila Etiopljanka Ejgayehu Taye (14:21.52).

"Ciljala sam svjetski rekord danas. Prvi put sam pokušala na svjetskom prvenstvu u Budimpešti no imala sam ozljedu noge. Zbog toga nisam mogla spavati. I to me motiviralo, danas sam sretna," kazala je Tsegay koja je na SP-u u Budimpešti u ovoj disciplini osvojila tek 13. mjesto nakon što je za vrijeme utrke doživjela sudar.

Međutim, u Budimpešti je slavila na 10 km, dok je prošle godine na SP-u u Eugeneu bila najbolja upravo na 5 km.

