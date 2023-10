Dame i gospodo, pripremite se na jedinstven borilački spektakl. Za devet dana, u subotu 4. studenog, Voyo ekskluzivno od 20.00 prenosi uživo FNC 13 event iz Beograda, na kojem će se sučeliti unutar kaveza Francisco Croata Barrio i Vaso Bakočević iz Crne Gore.

Jedan od najiščekivanijih revanša u regiji

Isto tako, u glavnoj borbi večeri uživat ćemo u okršaju Nikole Joskovića i Save Lazića za naslov prvaka u velteru.

Inače, FNC 13 održat će se u dvorani Aleksandar Nikolić, a organizacija će na najbolji mogući način debitirati pred srpskom publikom. Pregršt zanimljivih mečeva očekuje nas te večeri, tako da jedva čekamo ono što nam slijedi.

FNC 13 event 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo u prijenosu UŽIVO. Prijenos eventa počinje u 20.00.

Za hrvatske ljubitelje slobodne borbe, revanš Francisca ‘‘Croata‘‘Barrije i Vase Bakočevića, poznatog pod nadimkom Vaso Psihopata, posebno je u fokusu, ali ne samo za Hrvate već i za sve ostale, u potpunosti…

Jer, njihov revanš jedan je od najiščekivanijih u regiji. Ovaj meč garancija je spektakla i velikog interesa od strane publike. Francisco Barrio i Vaso Bakočević baš se ne vole. Croata, u biti, nije dobar niti s jednim članom tima Vase Bakočevića.

"Da, baš se ne volimo, nikako, stalno se svađamo", kazat će Francisco Barrio iz American Top Teama koji je po stilu hvač, dok je Vaso udarač - stand up stil.

Šibenčani pamtit će do groba

Podsjećamo, između Bakočevića i ‘‘Croate‘‘ dugi niz godina postoje određene tenzije, a u devetom mjesecu 2021. godine napokon su dobili priliku obračunati se u kavezu. Već u prvoj rundi, gotovo na samom početku meča, Vaso je ozlijedio lijevu nogu nakon promašenog ‘‘low kicka‘‘ i uz bolnu grimasu završio na tlu.

Barrio je iskoristio ukazanu priliku i Bakočevića je završio submisionom nakon točno 60 sekundi borbe. Nije Croata niti sekunde predaha dao Vasi nakon što je plasirao taj kobni low kick, krenuo je na njega i Panchi je na kraju uspavao Bakočevića.

Prilično emotivno je Barrio proslavio pobjedu sa svojim navijačima van kaveza, a onda se verbalno zakačio s čitavom kutom Bakočevića.

Croatin tata heroj Domovinskog rata

Sve se to odvilo u Šibeniku na FNC-ovom eventu, a Vaso već dulje vrijeme želi priliku za revanš. Prilika je došla, sudar titana nas očekuje. Francisco Barrio dijete je hrvatskog branitelja Rodolfa Barrija Saavedra. On je 1991. godine odlučio iz Argentine doći u Hrvatsku kako bi se borio u ratu. Postao je Rodolfo heroj Domovinskog rata u brigadi koja ne zna za poraz, slavnoj 4. Gardijskoj, vojnik za kojega će njegovi suborci reći da je sjajan tip koji se itekako dokazao u ratu, kako pišu mediji...

"Ponosim se svojim tatom što se borio u ratu za slobodu Hrvatske. Jako volim svoju domovinu Hrvatsku, to je jednostavno naslijeđe i genetika", rekao nam je Francisco Barrio danas u razgovoru i dodao:

"Očekujem pobjedu protiv Vase, riješit ću uspješno posao kao što je bio slučaj u prvom meču. Jednostavno, bolji sam borac. Samo treba slijediti taktiku, biti oprezan i discipliniran. Ako sve bude dobro, u pravilu bi ga trebao dobiti. Moja pobjeda u prvom meču u Šibeniku nije bila slučajna, ako Vaso misli da je bila slučajnost, neka misli momak što god hoće. Ako će tako lijepše i mirnije spavati, neka misli što hoće. Ugušio sam ga, čovjek je pao na tlo, a za obranu od gušenja ne treba mu noga, a on je ozlijedio nogu. Ma, da je on tada htio dati sve od sebe, on bi se obranio. Ja dajem sve od sebe, on ne, on se predaje."

U Zagreb Francisco došao sa 6.

Francisco je u Zagreb je, sa svojim sestrama i braćom, došao kao šestogodišnjak, nekako pred kraj Domovinskog rata. Tu je krenuo u prvi razred. Hrvatski jezik, podrazumijeva se, nije znao, ali uspio ga je svladati u tri mjeseca i prilagodio se u potpunosti na Hrvatsku.

U Zagrebu je Francisco ostao do 2006. godine, nakon čega se s obitelji vratio u Argentinu. Za Hrvatsku su ga uvijek vezale najljepše uspomene, a koliko mu je ova zemlja prirasla srcu govori i tetovaža hrvatskog grba koju je dao izraditi na leđima i s kojom se posebno ponosi, jer to je nešto samo njegovo, obiteljska geneza, njemu prirasla srcu…

U Hrvatskoj je Francisco Barrio poljubio prvu curu, išao u prvu školu, stekao prijatelje za čitav život. Tu je počeo hrvati, srce mu kuca za Hrvatsku i iskreno voli ovu domovinu.

Osjeća se Francisco Hrvatom jer ovdje živi, jer je odrastao, jer mu se tata 1991. došao boriti, pomoći u Domovinskom ratu. U Argentini mu je tata uvijek govorio da su oni Hrvati jer imaju državljanstvo i pomogli su Hrvatskoj u ratu. Stoga, kad ulazi u kavez, on se ne bori samo za sebe, svoj tim, oca i ideale, on se bori za čitav hrvatski narod jer ga želi razveseliti.

Neće u Beogradu uz taktove Thompsona u kavez, ne daju mu

"Sigurno da će ponosno biti nositi nadimak Croata usred Beograda. Iako, sigurno će svi vikati, biti protiv mene u dvorani na tribinama. Neće navijati za mene. Pljuvat će me, vrijeđat će me, neka tako bude… Ja sam ponosan na to od kud dolazim, fokusiran sam i ništa me ne može poljuljati, izbaciti iz ravnoteže i takta. Spreman sam, treniram svaki dan, jedva čekam meč. Neću uz pjesmu Thompsona ulaziti u kavez, ne daju mi, ali ću imati hrvatsku zastavu, vjerojatno hoću, ma nešto ću imati sigurno hrvatsko na sebi, uz sebe već. Ne mislim i ne želim provocirati, ja sam sportaš, borac koji jednostavno voli svoju zemlju i time se diči, a u Beogradu idem na pobjedu", zaključio je Francisco Barrio Croata.

Bakočević je kazao kako će se za nadolazeći meč poslužiti nedozvoljenim sredstvima te je u svom stilu zaprijetio Barriu. Nema sumnje, bit će to spektakl.