Poznati svi polufinalisti doigravanja hrvatske malonogometne lige

Vrgorac je u grotlu ''Dvojke'' Doma sportova pao bez ispaljenog metka, Osijek je ispustio ogromnu prednost, a u Dubrovniku je bila prava ludnica. Uzbuđenja nije manjkalo, a na kraju su svi domaćini opravdali status favorita te iskoristili prednost domaćeg terena.

Futsal Dinamo je pred svojim navijačima slavio rezultatom 3-0 i nakon što je prije nekoliko dana teško nastradao u Vrgorcu, sada se osvetio odličnim obrambenim pristupom i učinkovitim napadom. Već na poluvremenu domaćini su vodili 2-0, a dvije minute prije kraja Kristian Čekol postavio je konačan rezultat i osigurao polufinale protiv Makarana.

Drama u Makarskoj

Makarani su pak, teže od očekivanog slavili protiv Osijeka i plasirali se u polufinale. Iako su na papiru imali najlakši zadatak kao prvoplasirani iz regularnog dijela, pa su za protivnika imali osmoplasirani Osijek, Makarani su prolaz morali tražiti u majstorici pred domaćom publikom. Ipak, nije krenulo onako kako su zamislili, jer je već nakon četiri minute na semaforu stajalo 0-3. Ubrzo su smanjili na 1-3, ali gosti se nisu dali smesti te je Andrej Pandurević u 7. minuti postigao hat-trick i doveo Osijek u vodstvo od 1-4 i panika u redovima Makarana bila je sve veća.

Nažalost po Osječane, već je na poluvremenu bilo 4-4, a u 25. minuti Luka Suton u potpunosti je preokrenuo rezultat. Tada se gosti bude i u 27. minuti vraćaju stvari na početak i do 32. minute na semaforu je stajalo 5-5 da bi tada Rafinha postigao još jedan hat-trick na susretu. Sve do 40. minute bilo je neizvjesno, ali tada Marin Sesar zabija posljednji čavao u lijes osječkog sastava i trasira put svojoj momčadi u polufinale gdje će ih čekati fenomenalni Futsal Dinamo.

Burno u Dubrovniku

Posljednji dvoboj, u kojem je svog protivnika čekao Olmissum, igrali su dubrovački Square i šibenska Crnica. Na poluvremenu je bilo 3-1 za domaći sastav, ali netom prije završetka prvog dijela došlo je do nemilih scena kada su igrači gostujuće momčadi napustili parket. Na sreću, vratili su se i odigrali susret do kraja. Do kraja utakmice nije bilo dileme o pitanju prolaska dalje, Square je rutinirano priveo susret kraju i slavio rezultatom 6-3.

Atraktivni parovi polufinala

Polufinalne dvoboje tako će igrati Novo Vrijeme protiv Futsal Dinama, te Olmissum protiv Squarea. Igra se na dvije pobjede kao i u četvrtfinalnim dvobojima, a pobjednici polufinala izboriti će plasman u Ligu prvaka na jesen i boriti će se za naslov najbolje momčadi u Hrvatskoj.