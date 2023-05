Hrgović o Babiću: 'Nije na mojoj razini, ta borba se nikada neće dogoditi'

Hrvatski boksač Filip Hrgović u ringu nije bio od kolovoza prošle godine kada je pobijedio Kineza Zhileija Zhanga. Kada će ponovno u ring, kao i tko će mu biti protivnik još ne zna.

"Bio sam spreman za meč još u prosincu, ovo je vrlo frustrirajuće, najgore što se borcu može događati. Spreman sam i čekam, ali očito imamo problem s ugovaranjem borbe. Nadam se da ću uskoro biti u ringu, ali sve je to dio biznisa i ništa ne može slomiti moj duh", rekao je Hrgović za Boxing News pa nastavio:

"Krenuli smo u pregovore s Andyjem Ruizom za IBF-ovu interim titulu, ali to je propalo. Nije htio biti nokautiran, pobjegao je. Bile su mogućnosti za borbu s Oleksandrom Usikom, ali je on bio u pregovorima s Tysonom Furyjem i tjednima nismo znali što će se dogoditi. Bilo je upitno hoće li se boriti za ujedinjenje titula ili s nekim od obveznih izazivača, hoće li to biti Daniel Dubois ili sam ja sljedeći na redu. Izgubili smo neko vrijeme, ali se nadam da ćemo sada ići po IBF-ovu interim titulu. Mislim da će Dubois boksati s Usikom, a ja za IBF-ovu interim titulu."

Potom je Hrgović otkrio tko bi mu mogao biti sljedeći protivnik:

"Nisam siguran, čuo sam da postoji mogućnost da se borim s dečkom iz Australije, Demseyjem McKeanom. Vidjet ćemo, spreman sam za bilo koga, samo želim da se to dogodi što prije."

Za kraj se Filip dotaknuo nedavnog poraza Alena Babića.

"Ne znam što da kažem. Mislim da je on, s boksačkim kvalitetama koje posjeduje, postigao i previše uspjeha i da se oko njega stvorio preveliki 'hype'. Ne smatram ga sjajnim boksačem, tehnički je ograničen i spor. U ovoj borbi sam očekivao da pobijedi, ali nije bio mentalno pripremljen za pritisak koji nosi borba za titulu svjetskog prvaka. Nije bio dobar tu noć, ali mislim da u svojoj dobroj izvedbi može pobijediti Rozanskog, koji nije ništa posebno. Šokirao ga je, a Alen nije pronašao izlaz iz te situacije. Kao što sam rekao, s obzirom na njegove kvalitete, napravio je dobar posao. Ima 11 pobjeda i jedan poraz, stvorio je ime, ponajviše zbog trash talka usmjerenog protiv mene."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O potencijalnoj borbi s Babićem kaže:

"Ne zanima me, mislim da on nije na mojoj razini. Imam neke druge smjerove i ciljeve u svojoj karijeri. Ja sam drugačija razina i drugačija vrsta životinje, te mislim da se ta borba nikad neće dogoditi."