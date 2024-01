Hrvatska izgubila povijesno finale: Španjolska u Zagrebu srušila Barakude i postala prvak Europe u vaterpolu

Hrvatska vaterpolo reprezentacija u Zagrebu je izgubila od Španjolske (10:11) i nije uspjela obraniti naslov europskih prvaka u vaterpoilu.

Hrvatskim vaterpolistima pripao je prvi napad i odmah u njemu stigli smo do prvog vodstva. Strijelac prvog gola bio je Žuvela koji je sigurno realizirao peterac. No, prednost nije dugo trajala jer su ubrzo Španjolci zabili s igračem više, Sanahuja je bio strijelac. Igralo se na samom početku utakmice gol za gol pa je Bukić u trećoj minuti vratio vodstvo Barakudama. No, nažalost Španjolci nam nisu dopustili da se odlijepimo, Granados je zabio za novo izjednačenje, a nakon njega Munarriz zabija za prvo vodstvo 'Furije'.

Uslijedio je nakon tog šoka odličan odgovor Hrvatske, prvo je Vukičević snažnim udarcem poravnao rezultat, a ubrzo nakon njega je Bukić iz kontre s igračem više pogodio do 4:3. Hrvatska je u tim trenucima igrala kao u transu, a Španjolci su izgledali razbijeno pa je Marinić-Kragić zabio za 5:3, nakon čega je španjolski izbornik zvao time-out, a do kraja prve četvrtine rezultat se više nije mijenjao.

I druga četvrtina je počela odlično za Barakude koje su odmah u prvom napadu povećale prednost na +3. Za 6:3 zabio je Bukić, a na taj gol nadovezao se Bijač sjajnom obranom, Hrvatska je u tim trenucima sjajno igrala. No nije uspjela sačuvati svoju mrežu jer je Munarriz strašnim golom prekinuo našu seriju 4-0, a nakon toga Larumbe smanjuje na 5:6. No, na sreću, ta španjolska nije predugo trajalo jer smo se 'pribrali' i Bukić, koji je igrao sjajnu utakmicu, golčinom iz daljine povećava prednost. Vrlo dobro je Hrvatska tada izgledala, ali nikako se nije uspjela odlijepiti jer su Španjolci uvijek pronašli neko rješenje, pa je njihov vratar Aguirre vezao dvije uzastopne obrane, nakon čega Mallarach zabija za 7:6, a tim rezultatom završen je prvi dio.

Drugi dio nije dobro počeo za Hrvatsku. Nakon što nismo iskoristili prvi napad, Španjolci su izveli vrlo brzu akciju, mi se nismo se snašli na pravi način i Sanahuja je izjednačio (7:7). Nakon toga su Španjolci napravili jednu pogrešku, Bijač je obranio jednu loptu i s igračem više Marinić-Kragić zabija za novo vodstvo. Ali niti ono nije potrajalo jer u finišu treće četvrtine Granados zabija s novim igračem više. Nije se dugo čekao odgovor naših vaterpolista koji su uspjeli završiti i ovu četvrtinu s prednošću jer je Žuvela zabio za 9:8, nakon njega Bijač upisao još jednu obranu, a u posljednjoj sekundi Fatović 'bombetinom' povećava na 10:8.

U posljednju četvrtinu Hrvatska nije ušla tako dobro, Bijač nas je spašavao svojim bravurama pa su mreže dugo mirovale, sve dok nakon više od tri minute igre Sanahuja nije smanjio na 9:10. Pokušala je Hrvatska brzo uzvratiti, Žuvela i Burić su šutirali, no španjolski vratar bio je spreman za njihove pokušaje, a minutu prije kraja nastala je drama jer jer su Španjolci izjednačili (10:10) pa ubrzo nakon toga i poveli s 11:10, a do kraja se rezultat nije više mijenjao.

