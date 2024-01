Hrvatska nije dopustila iznenađenje u Gružu: Pala je Francuska

Hrvatska reprezentacija je u obranu europskog zlata osvojenog prije dvije godine krenula u četvrtak pobjedom protiv Španjolske nakon peteraca 14-12, a danas je u Dubrovniku pala i Francuska 12-7, čime smo osigurali prolazak skupine.

Do vodstva 1-0 stigli smo u drugom napadu kada je Žuvela zabio 'dalekometnim projektilom'. Mogli smo i do uvjerljivijeg vodstva, no čak prvih pet napada s igračem više nismo iskoristili. Francuzi su to kaznili i preko Bodegasau 5. minuti stigli do 1-1. Nakon što ni šesti napad s igračem više nismo iskoristili imali su Francuzi priliku za vodstvo, no sjajno je njihov napad zaustavio Bijač. U završnici prve četvrtine ipak smo se uspjeli odvojiti i to golovima Lončara i Burića za 3-1.

Ni početak druge četvrtine nije donio bolju igru s igračem više pa smo bili čak na nula od sedam. No, zato smo odlični bili šest na šest, pa smo preko Burića sredinom druge dionice igre došli do 4-1, a onda i golom Vukičevića stigli do plus četiri (5-1). Našu seriju Francuzi su prekinuli golom Vernouxa, da bi novih plus četiri (6-2) donio Lončar u završnici druge četvrtine.

Početak treće četvrtine donio nam je dva brza gola, pa smo preko Burića i Harkova otišli na plus šest (8-2). Krenula je igra gol na gol, gdje je kod Francuza dva gola zabio Marzouki, a jednog Bouet, dok su Žuvela i Marinić Kragić bili strijelci kod Hrvatska za 10-5.

Posljednju četvrtinu otvorili smo sjajnim dalekometnim golom Vukičevića za 11-5. Francuzi su potom smanjili preko Vernouxa, da bi na drugoj strani zabio Vrlić, a konačan rezultat od 12-7 trećim golom na utakmici postavio je Vernoux.

U prvom dvoboju drugog kola naše skupine vaterpolisti Španjolske su u Dubrovniku svladali Crnu Goru 14-12. Hrvatska je prva s pet bodova, jednim više od Španjolske, dok je treća Crna Gora s dva boda. Francuska je zadnja s jednim bodom.

U posljednjem kolu koje se igra u ponedjeljak, igrat će Španjolska i Francuska od 17.45 sati te Hrvatska i Crna Gora u 20.15 sati.

HRVATSKA: Bijač, Burić 3, Žuvela 2, Fatović, Harkov 1, Vrlić 1, Bukić, Lončar 2, Biljaka, Vukičević 2, Marinić Kragić 1, Lazić, Propadić

FRANCUSKA: Fontani, Khasz, Bjorch, Crousillaat, Bodegas 1, Marlon, Vernoux 3, Hovhannisyan, Saudadier, D. Živković, Marzouki 2, Vanpeperstraete, Canonne, Bouet 1

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.