Na Svjetskom prvenstvu u Portugalu hrvatski kickboksači napravili su najveći uspjeh u povijesti ovog sporta otkako je Hrvatske, vraćaju se kući s 10 zlatnih medalja!

Nove svjetske prvakinje postale su Ana Stojanović u ringu, te Lucija Regvat na tatamiju, a kod muških, Antonio Krajinović i Ivan Bertić u ringu.

Svjetske prvakinje dan ranije na istom prvenstvu postale su i Helena Jurišić, Lucija Bilobrk i Ana Bajić u ringu, a Elizabeta Crnković na tatamiju. Svjetski prvaci su pak Andrej Kedveš i Luka Žuljević u ringu.

Antonio Krajinović, žestoki udarač postao je prvak svijeta s najviše borbi na kompletnom prvenstvu, donose Sportske novosti.

Uzeo je zlato u sjajnom finalu protiv favorita, borca iz Ukrajine! Jedan je od rijetkih boraca u povijesti na amaterskom prvenstvu došao do naslova svjetskog prvaka s toliko borbi! Od Hrvata to nikada nitko nije napravio. "Ja sam jednom osvojio naslov prvaka svijeta, ali imao sam četiri borbe", kazao je izbornik reprezentacije za ringovne discipline Igor Ivošević.

"Još uvijek me zapravo emocije nisu sustigle. Ali kad me sustignu, rasplakat ću se kao dijete. Ja i dalje ne mogu vjerovati da sam postao svjetski prvak. To mi je najveći uspjeh do sada... Pripremio sam se za deset, a ne za pet borbi ", kazao je Antonio iz Osijeka.

Najbolja na svijetu je i Ana Stojanović iz zagrebačke Dubrave, koja nastupa za splitski Pit Bull. Nakon velikog trijumfa veliki splitski trener Marko Žaja, nosio ju je na ramenima, kompletna reprezentacija hitala joj je čestitati. "Ne mogu vjerovati, ne mogu vjerovati", samo je ponavljala Ana.

Lucija Regvat, koju zovu ‘shy killer’ - ‘stidljivi ubojica’ odradila je svoj ‘masterpiece’ u finalu protiv bugarske predstavnice. Bilo je to zaista pravo remek-djelo, vrhunska izvedba. Još od četvrtfinala vukla i ozljedu rebara i da finale je odradila s bolovima pa je trijumf još grandiozniji. "Zaboravila sam na bol u polufinalu i finalu. Iako nisam mogla spavati i teško sam disala zbog tog udarca, tako jako sam željela to zlato da uopće na te probleme nisam obraćala pozornost", pričala je Lucija, ponos hrvatskog kickboxinga.

A metropola je imala još jednog junaka nad junacima - Ivan Bertić iz zagrebačkog kluba Škorpion, našao se na kraju u zagrljaju sa svojim trenerom Marijom Košarom. U fantastičnom finalu pobijedio je borca iz Srbije, bio je to okršaj za anale. Oko ringa su se okupile kompletne reprezentacije Srbije i Hrvatske, dvoranom se orilo, kako je sjeo koji točan udarac; ‘Hrvatska, Hrvatska, Srbija, Srbija’… Uvijek su okršaji naših i srpskih boraca poseban doživljaj.

"Ovaj naslov svjetskog prvaka je moje najveće postignuće", rekao je Bertić zaogrnut hrvatskom zastavom.

Dan hrvatski borci razvaljuju na svjetskom prvenstvu vidjelo se i dan ranije. "Jako sam sretna zbog ovog zlata, jer sam do njega došla u borbama s iznimno jakim protivnicama, u polufinalu i finalu. Sad mogu mirno u svoj Split, a zadovoljan je i brat Dario", kazala je legendarna hrvatska borkinja Helena Jurišić, koju trenira brat u splitskom klubu Mornar.

A ekipa iz Mornara imala je još jedan razlog za veliko slavlje, jer je još jedna članica tog kluba uzela zlato, to je uspjelo Ani Bajić, vrhunskoj borkinji koja radi kao teta u splitskom vrtiću Petar Pan. "Djeca su bila oduševljena kad su pročitala da je ovo što radim za njih. A sad će biti još sretniji kad sam svjetska prvakinja", kazala n je Ana.

Još jedna legenda, Lucija Bilobrk oko vrata stavila zlatnu kolajnu. Dominirala je u finalu, poigravala se s protivnicom i zabijala snažne udarce. Veliko veselje nastalo je nakon završetka borbe u redovima splitskog Pit Bulla, najjačeg hrvatskog kickboxing kluba, koji je s Lucijinom medaljom došao do svog prvog zlata na ovom Svjetskom prvenstvu.

"Obranila sam naslov svjetske prvakinje i mojoj sreći nema kraja", rekla je Lucija Bilobrk, velika šampionka. A tatami prvakinja svijeta, Elizabeta Crnković iz kluba Planet sport u finalu je bila bolja od svoje najbolje prijateljice, borkinje iz Slovenije.

Andrej Kedveš, briljantni borac iz đakovačkog kluba Blitz, mladić koji već ima mnogo pobjeda u profesionalnim vodama u organizaciji Glori posve je izdominirao svog protivnika iz Turske. Što je samo Turčin preživio, koliko teških udaraca u glavu i noge. Na kraju je šepajući jedva izašao iz ringa. "Ovo mi je prva zlatna seniorska medalja, tako da će uvijek imati posebno značenje za mene", kazao je Kedveš.

Luka Žuljević je također osvojio svoju prvu svjetsku seniorsko zlatnu medalju u ringu, bio je do sada prvak svijeta na tatamiju.

"Ne bih želio da ispadnem bahat, ali zaista sam vjerovao da mogu postati svjetski prvak. Bio sam sjajno spreman za ovo natjecanje i nagrada je stigla", kazao nam Luka, iz kaštelanskog kluba Uni rent.

