Veteran kicboxinga, neuništivi i nezaustavljivi Ivica Ivić iz Armus Gyma, ušao je u polufinale Svjetskog prvenstva u Portugalu nakon pobjede nad poljskim predstavinkom i time je Hrvatskoj osigurao broncu...

"Krenuo je čvrsto, ali sam ga nekoliko puta stresao, dvije noge bile su u njegovoj glavi. Bronca je u rukama. Idući me čeka Adnan Redžović iz BiH. On iza sebe ima 21 meč u profesionalnom boksu, od toga je 17 pobjeda i 11 knockouta", rekao nam je nakon pobjede Ivić. Grabi jako, ne sumnja u sebe i uvjeren je u iduću pobjedu.

U Portugalu se upravo održava Svjetsko prvenstvo gdje su hrvatski predstavnici imali žetvu medalja. Kako donose Sportske novosti, i Luka Žuljević se plasirao u polufinale. Petar Jaman iz Spartan Gyma prvu medalju na velikim natjecanjima osvojo je u disciplini kick light.

"Četrnaest godina se bavim ovim sportom. Sad sam stigao do prve medalje na velikim natjecanjima. Presretan sam, ali idemo dalje. I još nešto. Moj brat blizanac Luka ima jednu brončanu medalju s velikih natjecanja, sad imam i ja", kazao je zasad brončani Petar Jaman.

Do brončanih medalja stigla su i dva borca iz Osijeka, do polufinala i osiguranih brončanih medalja stigli su Borna Bilandžić i Antonio Krajinović. A glavu je jednom borcu iz Austrije ‘otkinuo’ njegov klupski kolega Antonio Krajinović koji je suparnika srušio u 20 sekundi. Bio je to dosada najbrži nokaut na Svjetskom prvenstvu.

U polufinale su se plasirali Andrej Kedveš i Ivan Bertić, glavni favoriti za zlato na ovom Svjetskom prvenstvu, dok je broncu i polufinale uhvatio i Ante Buzov, još jedan majstor iz Uni renta.

Robert Rezo osigurao je također još jednu broncu za Hrvatsku. Nikica Radonić iz Vrgorca takoer je pobijedio ukrajinskog borca, favorita za svjetsko zlato. Broncu je osigurala i sjajna borkinja Ana Stojanović, a veliku medalju osigurala je Lucija Bilobrk, naša velikanka kickboxinga koja je nadvisila borkinju iz Srbije.

Odlično je svoju borbu odradila i Snježana Prgomet iz Dalmatina, te je i ona stigla do brončane medalje, odnosno polufinala. Stiglo je i jedno veliko finale. Elizabeta Crnković - Queen Elizabeth - poigrala se s svojom suparnicom na tatamiju. Bilo ju je užitak gledati. Ela Znaor je pak uhvatila polufinale i broncu.

