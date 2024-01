Hrvatski protivnici iz skupine čekali kraj: Crna Gora u raspucavanju pobijedila Francusku

Europsko prvenstvo u vaterpolu počelo je danas, a prva utakmica fanove ovog sporta nije razočarala. U Dubrovniku su Euro otvorile Francuska i Crna Gora, a pobjednik se nije znao sve do samog kraja.

Ove su dvije reprezentacije išle sve do raspucavanja u kojima je ipak bila bolja Crna Gora. Crnogorci su rezultatom 20:19 poveli u skupini A u kojoj se također nalaze reprezentacije Hrvatske i Španjolske koje će večeras odmjeriti snage.

Francuska je oko četiri minute prije kraja imala prednost od dva gola, no Crna je Gora uspjela izjednačiti te dovesti do raspucavanja. No obje reprezentacije mira nisu imale ni tamo jer su prva devetorica izvođača na obje strane bila precizna. Crnogorski vratar prekinuo je francuski niz, a zatim je pobjedničkim golom utakmicu zaključio Aleksa Ukropina.

Hrvatski će reprezentativci također večeras uči u bazen. Od 20.15 čeka ih utakmica sa Španjolskom. Barakude će ovaj put pokušati braniti naslov iz Splita 2022. godine.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.