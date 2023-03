''Jedino tko Stipu drži na životu je Jones, a sramotno je to što Miočiću ponovno rade u UFC-u'

Tek sad vidimo razmjere talenta Jona Jonesa. Da, nakon dugo vremena, konačno smo dočekali i taj trenutak. Po mnogima najtalentiraniji borac ikad u UFC-u, veliki Jon Jones, proteklog vikenda u Las Vegasu ponovno je ušao u elitni kavez - na UFC 285 eventu - a bio mu je to prvi nastup nakon više od tri godine i pobjede nad Dominickom Reyesom.

Dugo Jones najavljivao dolazak u tešku

Dugo je Jones najavljivao dolazak u tešku kategoriju i napad na taj prestižni pojas, a u nedjelju ujutro po našem vremenu na putu mu je stajao odlični Ciryl Gane kojeg je doslovno razvalio blitzkriegom za 2:04 minute u prvoj rundi - giljotinom. Što reći na sve ovo, nego da se Jon Jones vratio u još većem stilu – postao je novi prvak teške kategorije, uzeo je tu upražnjenu titulu nakon odlaska Francisa Ngannoua iz organizacije.

Radi se o uistinu velikom borcu koji je doslovno prošao kroz odličnog Ganea koji nije znao što ga je snašlo. Ovo je uistinu izgledalo nevjerojatno lako te su rijetki očekivali da će baš ovako brzo doći do prekida. Za komentar pobjede Jona Jonesa i najvjerojatnijeg megameča između njega i Stipe Miočića nazvali smo Igora Pokrajca, slavnog hrvatskog nekadašnjeg UFC borca, Hrvata s najviše nastupa u UFC organizaciji - 13.

Jon Jones Foto: Profimedia Jon Jones Profimedia

"Znao sam da će Jon Jones pobijediti ali da će dobiti baš tako brzo, to nisam. Prisustvovao sam jednom Jonesovom meču, onda kad je prvi put osvojio, kao najmlađi UFC prvak, 10. prosinca 2011. na UFC 140 protiv Machide. Tada je na isti način dobio Lyota Machidu kao što je sad pobijedio Ganea. Isto je to bilo gušenje, sličan hvat, ali gušenje uz žicu. Vjerovao sam u Jonesovu pobjedu protiv Ganea, znao sam i da će ići s hrvanjem i očekivao da će, ono, hajde, recimo na bodove. Međutim, da će dobiti toliko brzo, baš za dvije minute, to nisam…", kazao nam je u uvodu Igor Pokrajac i nastavio:

'Jedino Jones i spominje Stipu'

"U biti, najviše mi se svidjelo kod Jonesa njegova izjava - imam još nešto za reći - pa je proizveo zvuk koze. Točnije, Jones je zameketao kao koza, aludirajući da je on The GOAT. Ne bih pritom rekao da se konkurencija u teškoj diviziji UFC-a smekšala odlaskom Ngannoua. Postoji puno boraca na teškaškom rosteru koji su jako jako dobri. Ne znači da Jones, ako je dobio Ganea, da ispred sebe nema velikih i jakih borilačkih imena i da je njegov posao vladavine u UFC-ovoj teškoj kategoriji gotov. Gdje ja Jonesa najviše cijenim je to što, kad je najavio da će prijeći u tešku kategoriju, jedino on i samo on spominje Stipu Miočića".

‘‘Bones‘‘ je više puta izjavio da Miočića vidi kao većeg borca od svih ostalih teškaša i da bi se rado borio s njim. Stipe Miočić ranije je prošlog tjedna otkrio da su mu čelnici UFC-a obećali borbu protiv pobjednika meča između Ciryla Ganea i Jona Jonesa. Meč između Jonesa i Stipe bi se trebao održati 8. srpnja na UFC 290 eventu. Stipu su opet u UFC-u gurnuli u drugi plan i to je baš sramota.

"Ma ne da je sramota i da su ga gurnuli u drugi plan, opet, nego ono - jedva su čekali da Stipe izgubi i kad je izgubio onaj meč od Francisa Ngannoua, doviđenja, gotovo… "

Predsjednik UFC-a Dana White baš podcjenjuje Stipu…

"Je, podcjenjuje ga i jedino tko Stipu drži na životu je Jones od kad je prešao u tešku. I svaka mu čast na tome. Jones je prozvao Stipu rekavši budi spreman, dolazim po tebe. OK je to što je Jones napravio, jer ga je oživio i rukama uzdignuo iznad površine. Potegao ga prilikom Stipinog utapanja, da se tako izrazim… Međutim, iza toga stoji jedno moje uvjerenje - ja sam, naime, uvjeren da jedino Stipe Miočić može parirati Jonesu."

'Jones je i sa 114 i dalje funkcionalan i dobar'

"Želite li vidjeti kako prebijam Stipu? Oko jedne stvari u UFC-u sam siguran, a to je da uvijek pružaju navijačima ono što žele vidjeti. Stipe Miočiću, nadam se da ćeš se pojaviti. Ti si najveći teškaš svih vremena i to je ono što želim. Želim te, uistinu želim ući u kavez protiv tebe" - tako je Jones rekao nakon pobjede nad Ganeom.

"Gledajte, nekad talent nije sve da bi netko bio najbolji. Jonesov uporan rad, sportska inteligencija… Jonesa nije bilo 3 godine ne samo zbog njegovih problema, nego i radi adaptiranja tijela na tu kilažu, jer Jon Jones je sad funkcionalan sa svojih - 114 kg - isto kao što je bio kad se borio u poluteškoj na svojih 93."

Izgleda Jones malo bucmasto…

"Izgleda, svatko bi izgledao da nabije još 10 kg. Ali, vidite da on s tom kilažom jako dobro funkcionira. Niti malo mu nije povećana kilaža utjecala na fizičke predispozicije, brzinu ili nešto treće… Barem se to sad nije vidjelo niti malo. I dalje je opasan, dobro je zatvarao sve i lijepo se kretao… Nije bio manje atraktivniji i pobjeda za dvije minute, to što je u tako kratkom roku napravio u elitnom Octagonu - to je stvarno impresivno. Jones je odradio meč u stilu The GOAT-a", objašnjava nam Igor Pokrajac.

Što mislite, ako dođe do tog meča Jonesa i Miočića a trebao bi, kako će se, po vama - odviti?

"I jedan i drugi imaju vrhunske timove. Naravno da veću motivaciju ima Jones. On želi biti najveći UFC borac ikad. S pobjedom Stipe Miočića - koji je rekorder i najveći UFC borac ikad u teškaškoj kategoriji ako gledamo njegovih 3 puta što je branio teškaški naslov - on će tu zacementirati svoju ostavštinu, svoj legacy. Ovako vidim meč - naravno da uvijek za mene je najveći borac bio Jon Jones ali ovog puta ću stati na stranu Miočića, moram, ipak se on ovog puta bori s Jonesom. Stat ću tu na Stipinu stranu. Ima mogućnost pobijediti Jonesa ali ne smije raditi greške. Jones je jako dobar u navlačenju svojih suparnika da rade pogreške a to Stipe ne smije napraviti."

'Zabrinjava me Stipina brada'

Što bi Jones mogao napraviti, čemu bi mogao težiti u toj borbi?

"Ono što će Jones sigurno htjeti napraviti da natjera Stipu da ide na njega. Jones je jako dobar u defanzivnoj borbi - u hrvanju je i Stipe dobar i ovaj to zna. Možda će probati, ali smatram da u tom meču nećemo dobiti tu igru hrvanja. Stipe je tu jako dobar. Vidjeli smo kako je u parteru uništio jednog Ngannoua u njihovoj prvoj borbi. Ja to vidim ovako - taktika Jonesa mogla biti biti natjerati Stipu da ide prema njemu, da ga tu dobije na neki kontra udarac. Miočić bi čvrsto trebao držati sredinu ringa i pokušati nešto svojim tehnikama. Ono što mene najviše zabrinjava u toj borbi je, zapravo, što se pokazalo je ta Stipina brada."

i Dana White je kazao kako je Jon Jones za njega najveći UFC borac svih vremena…

"Svaka kategorija je za sebe i vrijedna, ne možemo govoriti da je teška kraljevska. Ok, tako je nazvana i zato i postoji 8 kategorija - u kojoj svaki borac pokušava uzeti pojas. Tako možemo reći za Mighty Mouse aka Demetriousa Johnsona, koji je najviše puta obranio UFC pojas i koji je najpodcjenjeniji UFC borac ikad - pa je na kraju otišao u One Championship. Njega uopće ne spominju. Kad se netko nakon 3 godine vrati u UFC i za dvije minute pobjedi novu UFC nadu, jednog tako strašnog borca kao što je Ciryl Gane i uništiš ga tako brzo, to govori dosta o Jonesu. White hvali svog prvaka i to je očekivano. Ipak mu Jones donosi PPV-ove a Stipe ne jer Stipe nije toliko marketinški isplativ. U biti, niti jedan borac Whiteu ne donosi PPV-ove kao što to radi Jones i Conor McGregor. Njih dvoje su tu najbolji i najvrijedniji. Upravo ta marketinška isplativost najveći je problem u odnosu UFC-a i Stipe Miočića. Stipe nije po tom pitanju isplativ jer je miran i ne priča previše", zaključio je Igor Pokrajac.