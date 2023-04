Islandersi u doigravanju, Penguinsi bez postsezone prvi put nakon 16 godina

Hokejaši New York Islandersa 4-2 domaćom pobjedom protiv Montreal Canadiensa u svojoj posljednjoj ligaškoj utakmici ove sezone u NHL ligi osigurali su noćas po našem vremenu nastup u doigravanju kao posljednja 16. momčad kojoj je to uspjelo.

Time je ujedno postalo i jasno kako ove godine u doigravanju neće biti Pittsburgh Penguinsa čime je prekinut niz od 16 uzastopnih pojavljivanja tog sastava u postsezoni.

Brock Nelson dvostruki strijelac

Dvostruki strijelac za Islanderse protiv Canadiensa bio je Brock Nelson, on je postigao prvi pogodak na utakmici, a onda i gol za 3-1 koji se kasnije ispostavio kao pobjednički pogodak. Po jedan gol dodali su Hudson Fasching i Anders Lee.

Islandersi su ovom pobjedom stigli do učinka od 93 boda te su trenutačno sedma momčad Istočne konferencije, dok su deveti Pensi na 90, a ostala im je još samo jedna utakmica do kraja sezone pa više ne mogu dohvatiti Islanderse. Na osmom mjestu su Florida Panthersi sa 92 boda, no kako su Panthersi bolji od Pensa u međusobnom omjeru tako su i oni nedostižni za sastav iz Pittsburgha.

Do kraja ligaškog dijela sezone ostalo dva dana

Penguinsi su posljednji put ispustili doigravanja kada je njihova najveća zvijezda Sidney Crosby bio "rookie", dok njihove druge dvije zvijezde Jevgenij Malkin i Kris Letang dosada nikad nisu propustili doigravanje.

Iako su do kraja ligaškog dijela sezone u NHL-u još dva dana i poznato je svih 16 sudionika doigravanja, za sada je poznat samo jedan par prvoga kruga u kojem će se sigurno sučeliti Toronto Maple Leafsi i Tampa Bay Lightning.

Preostalih sedam poarova bit će poznato nakon što se odigra ostalih 17 utakmica ligaškog dijela, 15 u noći s četvrtka na petak te dvije s petka na subotu.

Bit će uzbudljivo

S Istoka su doigravanje osigurali Boston Bruinsi, Carolina Hurricanesi, Toronto Maple Leafsi, Tampa Bay Ligtning, New Jersey Devilsi, New York Rangersi, New York Islandersi i Florida Panthersi, a sa Zapada Vegas Golden Knightsi, Dallas Starsi, Edmonton Oilersi, Los Angeles Kingsi, Colorado Avalanche, Minnesota Wild, Seattle Kraken i Winnipeg Jetsi.