'Prepolovio bih 'Jockera' Ilića, išao bih s opasnim namjerama da ga ozlijedim'

Poznati hrvatski MMA borac, bombarder iz Obrovca Ivan Erslan, gostovao je u studiju Net.hr-a nakon ekspresne pobjede na FNC 11 eventu u Areni Zagreb prije 8 dana.

Inače, dosad najjača priredba FNC-a ekskluzivno se prenosila na PLAY Premiumu i izazvala veliki interes javnosti.

Ivan Erslan zanimljiv je tip, vrlo skroman i prizemljen, a opet poznat. Bilo je ugodno razgovarati s njim. Pričao je Ivan o puno toga, a posebno nam je bila zanimljiva priča o prvom sparingu s legendom slobodne borbe u Hrvata Igorom Pokrajcem, čovjekom s najviše nastupa u UFC-u od svih hrvatskih boraca. Prije 9 godine, dakle 2014., na njihovom prvom sparingu Poki s kojim je Ivan danas dobar, slomio mu je nos...

"Da vidiš, kako si iskopao tu informaciju... Je, pozvao me jedan zajednički prijatelj da idem pomoći Igoru Pokrajcu za meč i boksali smo nešto i Poki je rekao spuštaš glavu puno. Sljedeća situacija je da me pogađa nogom u glavu i lomi mi nos. Ja gledam, ništa mi nije bilo jasno. Rekao sam 'vratit ću se ja Igore, sve ću ti ovo naplatiti, tako da'... Sad smo super, ali naplatio sam mu ja kasnije, i dalje se on borio i trenirao. Sad smo kvit".

Posebno bi se htio boriti s Jockerom Ilićem...

"Ne znam što bi ti rekao o Jockeru i tom meču... Realno, prepolovio bi ga... Ja bih tog čovjeka u kavezu prepolovio. Išao bih s opasnim namjerama da ga ozlijedim. Ne da mi ide na živce nego njegov nastup i neke izjave su totalne gluposti. Dosad to nisam osobno shvaćao, ali sad tako shvaćam. Da ga negdje sretnem, ne bi bio prijateljski raspoložen. No, mislim da do toga meča neće doći jer se on boji. On nikad neće prihvatiti taj meč. Naći će sto razloga zbog kojih će tu borbu izbjeći. Ja se sutra s njim mogu boriti ako on hoće. Mislim da bi to bio lagan posao za mene".

