Ivica Tucak najavio ključnu utakmicu: 'Imamo snagu i kvalitetu, ne vidim zašto ih ne bi dobili'

S Mađarima će biti ključna utakmica koju smo dugo pripremali. Utakmica o kojoj se govori već mjesecima, još tamo od Atene i ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva, kazao je uoči dvoboja s Mađarima u skupini C SP-a u Fukuoki izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak.

Hrvatski vaterpolistiigraju u srijedu u 5 sati utakmicu s Mađarima, koja će odrediti izravnog putnika u četvrtfinale SP-a.

"Utakmica je važna, to znamo, ali opet nije presudna. Napravit ćemo sve da utakmicu dobijemo, imamo snagu i kvalitetu, ali da nas čeka jedan suparnik koji je iznimno jak, koji je možda jedan od glavnih kandidata za osvajanje naslova ovdje, to također stoji. Međutim, dobivali smo ih do sada, ne vidim zašto ne bi mogli i sutra, ali jasno morat ćemo biti na sto posto svojih mogućnosti".

Izbornik je spomenuo i što očekuje od suparnika, te kakav bi trebao biti naš odgovor.

"Znam da će nas oni sigurno pokušati poremetiti uvođenjem drugog centra, dakle, uvodit će nam u prvu liniju naše lakše igrače. Mi ćemo se pripremiti da imamo u momčadi jednog ili dvojicu braniča više, kako bi pokušali neutralizirati njihov napad. Imaju sjajne individualce poput Zalankija, Denesa Varge, Manhercza, Vamosa i jedini način će biti puno agresivnija obrana. Obrana koja neće smjeti dopustiti lagane golove, udarce. Uspijemo li to s kontroliranom, agresivnom obranom. Mađarska je napadačka momčad koja igra na puno golova i ukoliko uđemo u takvu utakmicu onda su nam šanse malene. Ali ponavljam, mi imamo fenomenalnu atmosferu u momčadi i to mi je najdraže. Da su oni, igrači, između sebe prijatelji", kazao je Tucak.



Hrvatska je svladala Mađarsku u finalu prošlog Europskog prvenstva u našem Splitu, ali su Mađari, po općem sudu, sada imaju jači sastav.

"Zadnjih 7-8 dana zaista intenzivno razgovaramo samo o Mađarima i sada smo u tim nekim završnim detaljima, sitnicama – uoči utakmice tvrdi vratar Marko Bijač."Mislim da smo većinu posla koje smo imali, većinu analize obavili i mislim da smo to odradili iznimno dobro. Čak smo i protiv Argentine iskoristili priliku uvježbati neke stvari koje želimo primijeniti protiv Mađara.Spremni smo svi i zdravi.Po meni su Mađari jedni od najvećih favorita ovdje i sigurno da su s takvim ambicijama i došli u Fukuoku. Pojačani su u odnosnu na proteklo razdoblje za Denesa Vargu i Martona Vamosa, a to su njihova dvojica možda i ključnih igrača, tako da će nam biti i teže nego je to bilo u Splitu u finalu Europskog prvenstva. Ali, ako ćemo biti koncentrirani u obrani, bit će u redu", kazao je Bijač.

Mađarski izbornik Zsolt Varga kazao je mađarskom sportskom dnevniku ”Nemzeti Sport” da će presudna definitivno biti obrana.

"Za Hrvatsku igra jedan od najjačih svjetskih centara Josip Vrlić, a uz naturaliziranog Harkova jako se pojačala i njihova desna strana zadnjih godina. Ključno će biti hoćemo li moći Harkova ‘izvaditi’ ga iz igre. Ako se to dogodi, šanse će nam porasti u drugom dijelu utakmice”, kazao je Varga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi MMA spektakl, FNC Armagedon, očekuje nas u subotu, 22. srpnja, a prijenos uživo moći ćete pratiti putem PLAY Premium platforme.