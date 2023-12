'Izvukao sam se iz sranja, fighter sam u duši i suparnicima uzimam dušu. Spahović me se boji'

Tek sad, kad smo prošli više razgovora sa sudionicima FNC 14 priredbe u Sarajevu vidimo, svjesni smo, kakve životne priče imaju borci koji će zakoračiti u kavez Zetre u subotu. Od Tomislava i Ivana Sičaje, preko Tomislava Spahovića i Tariela Abbasova, pa jutros do Mirana Fabjana.

Vrijedan FNC tim, na čelu sa šefom organizacije Draženom Forgačom Forgyjem, s kojim smo prije dva dana razgovarali u njegovom American TopTeamu u zagrebačkom kvartu Špansko, stvarno je savršeno, ne samo upario mečeve, borce, nego fight card sadrži respektabilna imena koja nude nešto više, ono što publika voli... Pronašli su i na priredbi okupili baš zanimljive borce, čije su sudbine i priče za nadahnuće, kao i materijal za nešto naučiti, shvatiti, uvidjeti... Baš da se čovjek zapita neke stvari.

U jednoj od najspektakularnijih borbi FNC 14 eventa koji počinje u 19.00, a kojeg možete pratiti na Voyo platformi, borit će se 'Slovenski Rocky' - Miran Fabjan i povratnik u oktagon Tomo Spahović. Bit će to glavna borba večeri u catchweightu - do 100 kg.

Fabjan je zanimljiv tip. Dolazi iz kickboxinga i muay thayja, udarač je i voli nokautirati suparnike. Dakle, borilački stil mu je stojka. Njegova životna priča isto je puna dramaturgije, filmskih obrata, iskušenja, pobjeda i poraza...

Fabjan, kad se počeo baviti slobodnom borbom, bio je baš u crnom razdoblju života, depresija, droga, kokain… Išao je dva puta tjedno u teretanu, doduše, radio je na sebi, izbacivao iz sistema "otrov". Mislio je kako će mu to pomoći, jer kad radiš stvarno loše stvari i onda odradiš jedan trening, misliš da je to dobro, da se čistiš, da radiš na sebi, ali "onda opet "udaraš" i opet si u go*nima", kako je to otkrio u Podcast inkubatoru.

"Bio sam u ku**u najviše što čovjek može biti, nisam imao nikoga, svi su se micali od mene, nitko nije htio biti u mojoj blizini niti sam ja ikoga htio. Samo droga, alkohol, k**ve, život za k**c. Kad to radiš, ti nisi ni svjestan koliko si u ku**u, a kad to shvatiš onda je već kasno da se možda vratiš", rekao je Miran Fabjan i nastavio:

"Puno sam tada razmišljao o tome da bih i završio svoj život. Nisam imao izlaza, rastao sam se sa suprugom, ne mogu opisati koliko je strašno to razdoblje bilo. Nisam imao muda da se ubijem i rekao sam si da moram živjeti. Počeo sam sve mijenjati, razgovarao sam s Dževadom Poturkom, on mi je približio islam kojeg prakticiram posljednjih godina, idem u džamiju i molim se pet puta dnevno. Otkad sam to počeo raditi, sve je krenulo nabolje. Privatan život, imam odličnu djevojku, odnos s djecom mi je vrhunski, treninzi…"

Spasili ga treninzi i fokus na slobodnu borbu

Miran Fabjan otkrio je i kako je razmišljao bi li išao kod Zelga ili u ATT, pa mu je partner Nejc Potokar rekao da ode kod Zelga. Nazvao ga je i pitao može li ponekad doći na trening, na što mu je on odgovorio "Ti si prijatelj, dođi".

To je bio spas za Mirana...

"Dođem tamo na trening, Vitasović me prebije k‘o vola, a ja pomislim: "To je to". Da sam došao tamo i pomeo ih sve, vjerojatno bih otišao u ATT, ali kad sam vidio kako me ovaj prebio, i gore, i dolje, i bacao me… Onda vidim Andija Vrtačića, koji me isto prebio. Rekoh: 'OK, ovdje mogu puno naučiti". Počeo sam tamo trenirati i jednostavno sam se uz trening maknuo od alkohola, droge i noćnog života."

Jutros nam se Miran javio na putu prema Sarajevu. Spreman je za okršaj protiv Zvijeri u njegovom kavezu u Zetri, u dvorani koju Spahović poznaje u pedalj, pred navijačima koji će biti Spahoviću podrška. Jer, Sarajevo je ipak Tomin grad u kojem živi...

'Spahović me se boji'

"Tomislav Spahović me se boji. Nikad se nije susreo s čovjekom, borcem poput mene. Ja nemam straha. Ulazim u kavez i želim svakom suparniku uzeti dušu. Želim svakom suparniku napraviti štetu. On to još nije doživio. Kad se zatvore vrata kaveza, bit će mu vrlo brzo jasno da sam ja nešto s čim se on ne može nositi."

Fabjan je napredovao u slobodnoj borbi i sad je kompletniji nego prije...

"Gledajte. Godinu dana radimo na tehnikama slobodne borbe u Trojan gymu u Puli. Stoga iskreno mislim i znam da sam puno u ovih godinu dana naučio. Ekipa je prava, brija, kemija je prava, mislim da sam i više nego spreman. Jedva čekam subotu da se zatvore vrata kaveza, da se završi priča i da možemo pričati sa šakama".

Mračni period je iza Mirana Fabjana, turbulentan, niti malo normalan, a još manje sportski. Sve što mu se u životu loše dogodilo, za njega je bila lekcija, nikad poraz i puno je naučio. Naravno, sve ga je to ojačalo...

'Borac sam u duši, fighter od glave do pete'

"Zbog toga što sam karakterno borac, borac u duši, zato sam se i izvukao iz tog s*anja. Znate, puno puta u karijeri sam se izvukao iz nokdauna, preokrenuo mečeve u svoju korist, dobivao, gubio, tako sam se izvukao iz ovog problema. Kad si borac u kavezu, onda si borac i u životu. Kad si na tlu, moraš gledati kako se ustati. Nije bitno koliko puta padneš, nego koliko se digneš. Sve to se meni događalo od 2020. do 2021., Ja sam i tada trenirao, ali manje,puno manje nego sad. Idemo dalje, samo sport i mečevi".

Što Miran Fabjan može ponuditi u parteru, u hrvanju protiv specijaliste za hrvanje Spahovića?

"Ne trebam ništa nuditi, njemu će u parteru nuditi pomoć liječnici. Razlika između mene i Spahovića je ta što sam ja fighter, a on je sportaš. Spahović je hrvao, a ja sam ljude bacao u nesvjest, u nokdaun, nokautirao sam ih. Ja sam udarač. Fighter protiv sportaša - uvijek će pobijediti sportaš".

'Borio sam se u karijeri s respektabilnim imenima

Jednu stvar posebno naglašava...

"Ova moja borba protiv Spahovića je bitna što se MMA tiče, ali nije ni blizu najveće moje u karijeri. Borio sam se respektabilnim kickboksačima čitav život, borcima iz TOP 10. Regionalno gledajući, za MMA je bitna borba, bitni match-up, ali ni blizu najbitnije".

Vjera Miranu daje snagu u kavezu i mirnoću u životu...

"Došlo je do takvog spleta okolnosti, situacija me dovela do toga da sam počeo puno razgovarati s Dževadom Poturakom o vjeri. Onda smo nekoliko puta zajedno ušli u neke duboke priče, počeo sam pratiti više, izučavati, čitati o muslimanskoj vjeri. Nakon toga, počeo sam učiti i prakticirati vjeru ozbiljno. Našao sam se u muslimanskoj vjeri, ali pronašao sam se ja. Djecu svoju odgajam u katoličkoj vjeri, ali ja sam osobno u islamu dobio mir", zaključio je Miran Fabjan.

