Neke stvari poprime konture nečeg velikog, a da se akteri prije toga nisu tome nadali. Jer, ušli su čitavog srca u projekt, bacili se na posao onako iskreno - poput sportaša, heroja nacije i ove priče koji su više od samog sporta, grandiozne veličine, istinski sportski ratnici. Luka Modrić, Ivano Balić, Toni Kukoč, Dražen Petrović, Zvonimir Boban, Goran Ivanišević, Cro Cop, Janica Kostelić, Maro Joković slavni su hrvatski sportaši čiji su likovi osvanuli prije nekoliko dana u Čibači, Župi dubrovačkoj a koje su izradili poznati grafiteri Antonio Jurčević Jurča i Goran NovakovićNoki, a u projektu je sudjelovao i organizator Marko Kriste.

Murali su postali pravi hit na razini Hrvatske. Lajkali su ih na društvenim mrežama Luka Modrić, Toni Kukoč, Mirko je dečkima poslao poruku da su mu murali legendi odlični, komentirao je i Ivan Klasnić, lajkao i Joško Gvardiol. Nisu oni samo oduševljeni nego i brojni drugi sportaši, te korisnici društvenih mreža. Mi svi koji su ovo vidjeli... Lajkova i komentara na društvenim mrežama na račun ovog prelijepog umjetničkog djela je pregršt. Teško ih je uistinu sve prebrojati. Jutros su se portalu Net.hr javili i junaci ovog projekta. Antonio Jurčević Jurčaprvi je bio na potezu:

Antonio Jurčević Jurča: 'Crtali smo 3 do 4 dana'

"Marko Kriste je, u biti, došao na ideju za projekt. Kako smo ja i Goran Novak već radili dosta grafita po Zagrebu, Marko je na Instagramu vidio moje radove i pozvao nas da dođemo u Čibaču. Iskreno, sumnjam da se itko nadao da će to tako dobro ispasti. U posljednji trenutak smo nekako prihvatili posao a u Župi dubrovačkoj smo bili od prošlog ponedjeljak do prošle subote, a crtali smo 3 do 4 dana", kazao nam je Antonio Jurčević Jurča.

Puno novaca i truda je uloženo u murale ali nije bilo uzalud. Mještani su oduševljeni muralima jer takvog nečeg u Čibači dosad nije bilo. Murali su izuzetno dobra stvar za samu promociju mjesta i čitave Župe Dubrovačke. Evo recimo, Napulj je pravi primjer jedne zdrave promocije grada koji vrvi grafitima, posebno navijačkim, nogometnim, općenito sportskim... Turisti kad dođu u Napulj obavezno se slikaju pokraj murala, posebno onog velikog Diega Armanda Maradone. Sad i Čibača ima dio s muralima gdje će se turisti moći slikati, baciti koju fotku. Fotografije murala naišle su na nevjerojatan interes.

"Prvo kad smo bili u procesu crtanja stanovnici nisu shvaćali što crtamo ali kad smo već počeli popunjavati dresove, ozbiljnije i vidljivije konture murala i napravili prva dva sportaša, onda su primjetili i shvatili o čemu se radi i kako će naš posao, naš rad, projekt biti dobar. Iz dana u dan su bili sretniji i sretniji. Sad čitavo mjesto, općina priča samo o tome. Evo, jučer su murali bili glavna tema u Župi Dubrovačkoj", priča nam oduševljeni, ali još uvijek malo pospani Jurča koji se još dobiva nakon napornog prošlog radnog tjedna...

"Nismo ništa očekivali, mi volimo crtanje, volimo tzv. uličnu umjetnost i kroz ljubav prema crtanju, prema grafitima i naravno hrvatskom sportu, ovo djelo je poprimilo ovakve konture. Ni sami još nismo svjesni što smo napravili ali kroz vrijeme ćemo biti svjesni razmjera ovog našeg djela".

Goran Novaković Noki: 'Imamo u planu nove projekte'

Goran Novaković Noki se nadovezao:

"Sad nakon ovog, kad smo vidjeli koliko su se murali svidjeli ljudima, imamo uskoro u planu još novih projekata u Čibači. Ovakve stvari su dobre i za promociju Hrvatske i samog mjesta naravno. To nas posebno veseli. Htjeli bi urediti još neke zapuštene zidove, sportske terene. Isto tako, murali daju, imaju i edukacijsku svrhu. Primjerice, mi kad smo crtali, ovdje od klinaca nitko nije znao nikog osim Luke Modrića. Htjeli bi napomenuti isto tako da smo murali htjeli pružiti veliku čast i respekt ovim velikim sportašima koji su toliko toga dali našoj domovini, jedinoj nam Hrvatskoj. Mladi ne smiju zaboraviti naše najbolje sportaše, ljude koji su toliko napravili za promociju naše zemlje."

Marko Kriste: 'Sportsko igralište smo odlučili urediti nakon godina brojnih šaranja po zidovima'

Marko Kriste je za kraj poručio:

"Sportsko igralište smo odlučili urediti nakon godina brojnih šaranja po zidovima i raznih grafita. Kako smo i sami kao djeca na tome igralištu proveli mnogo vremena, te sada kada organiziramo brojne malonogometne i basket turnire, vrijeme je bilo da ga uredimo. Ideja je pala na najveće hrvatske sportaše koji su svojim uspjesima na najbolji način promovirali Hrvatsku u svijetu. U suradnji sa općinom Župa Dubrovačka dogovor je pao na dva autora navedenog zida iz Zagreba Antonija Jurčevića i Gorana Novakovića. Kada smo s njima stupili u kontakt oni su bili zainteresirani i oduševljeni samom idejom. Ostalo je samo dogovoriti datum početka rada i sve ostalo je povijest. Kao i što sami možete vidjeti, ovaj zid promovira najbolje hrvatske sportaše kao i naše malo mjesto Čibača, u Župi dubrovačkoj."