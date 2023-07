'BKFC 46 je bio sjajan, a posebno me oduševio onaj mali... Uf, taj je odličan, kakav potez'

Bare knuckle fighting championship 46 event, koji je sinoć bio održan u Newcastleu, a koji ste mogli pratiti i u reprizi pogledati na PLAY Premiumu, ispunio je očekivanja atraktivnosti, brutalnosti i uzbudljivosti.

Spektakl boksa bez rukavica svi su mogli osjetiti gledajući ovaj krvavi sport. Rico Franco i Kaleb Harris, Barry i Bonner, svi koji su ušli u ring na BKFC 46 priredbi, bez obzira pobijedili ili izgubili, zaslužili su pljesak...

Bila je to prava prezentacija umijeća, gracioznosti i sirovosti koju bare knuckle pruža. Harris je u glavnoj borbi večeri protiv Rica Franca čak osam puta bio u nokdaunu, ali se svaki put dignuo i vratio u borbu.

Rico je oduševio preciznošću i silinom, a uz njega tehničari Barry i Keen, kvalitetni Oscar, Bonner...

To su borci koji su obilježili event svojim nastupima. Barry je iznimno tehnički potkovan boksač.

Keen je, pak, pokazao kako ima iskustvo dostojno amaterskog boksa i kako zna znanje onim udarcem u jetru, highlight čitavog eventa. BKFC 46 event možete u snimci pogledati samo na PLAY Premiumu.

Marko Martinjak, najbolji hrvatski bare knuckle boksač, aktualni vlasnik tri pojasa prvaka svijeta u dvije različite kategorije - supersrednjoj i kruzeru - bio je sukomentator našem Borisu Jovičiću za priredbu. Dečki su si odmah kliknuli i odradili posao za pet...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mora biti zaje*ancija. Bio sam prirodan", kazat će Marko Martinjak koji nam se kratko javio jutros...

"Event je bio jako dobar, pogotovo naslovna borba. Rico je to odradio strašno dobro, ubojica... Barry me oduševio, a posebno me se dojmio onaj mali Keen sa svojim skidanjem u jetru. Uf, taj je odličan boksač. Bilo je dobrih borbi, baš me ugodno iznenadilo. I znate što mi je dobro kod njih, ide borba za borbom, nema prevelike pauze kao u BKB-u i BYB-u. Odmah u BKFC ide borba za borbom, ima tu dinamiku."

Kaleb Harris je u glavnoj borbi večeri pokazao upornost kad se osam puta pridizao nakon nokdauna i stao u gard za borbu. Deveti put nije išlo...

"Trebao je Harrisov kut prekinuti jer je dečku bilo ugroženo zdravlje, ali me Harris iznenadio srcem. Isto tako, Bonner, da, tip se preziva 'bonner', isto je oduševio pokazavši da ne odustaje. Bilo je strašnih borbi".