BRONČANA EUROPLJANKA Matea Parlov Koštro ekskluzivno za RTL otkrila kako teku pripreme za OI u Parizu

Naša maratonka Matea Parlov Koštro sprema se za Olimpijske igre u Parizu. Kako joj to ide, odlučili smo sami provjeriti. Zanimalo nas je koliko tenisica ima. „Jako puno. Sigurno tridesetak doma. Sve moguće modele od tenisica za utrku, za brže stvari, za cross teren, sprinterice“, odgovara nam Matea. Rituala prije utrke, kaže nema, ali nigdje ne ide bez zaštitnog znaka. „Volim imati gumice malo deblje u boji dresa tak da to uvijek mijenjam“, otkriva naša maratonka. A dok trenira na Jarunu, podrška supruga Dražena stiže na romobilu. „Posebno u ljetnim mjesecima kad su velike vrućine onda je nužno da uzima vodu svakih par kilometara. Onda ja priskočim s romobila dodam bočicu. Cijele pripreme u Livignu sam proveo sa njom i pratio na romobilu. Lakše je i trčati psihološki kad imate koga pokraj sebe da vam sparira“, govori nam njen suprug Dražen. Ovih dana u Zagrebu skuplja kilometražu - uz trčanje pred našim kamerama, odradila je 30 kilometara. Do Olimpijskih igara u Parizu, kaže, ima vremena, ali ne i za gubljenje. „Navikla sam na Jarun koji je jako ravan međutim morat ću se prilagoditi stazi u Parizu. Za početak ću se pripremati u portugalskom Montegordu, ondje je dosta valovito. Ono što za Pariz očekujem je da budem što bolje plasirana, u Tokiju sam bila 21. to je najbolji plasman u povijesti maratonskog trčanja i očekujem bolji plasman od toga“, samopouzdano i ambiciozno će Matea. Vratila se sa stanke nakon što je krajem listopada istrčala maraton u Frankfurtu. 2:28:37 i 13. mjesto - treća među Europljankama. Drugo je to najbolje vrijeme u karijeri u ovoj disciplini. „Bila sam u super formi, došla sam na utrku i dočekala nas je kiša, vjetar od 16 do 18 km na sat, skliske ulice, bila je teška utrka“. Njemačka joj je posebno draga. Neka vrata su se kaže otvorila nakon senzacije na Europskom prvenstvu u Minhenu gdje je lani bila srebrna. „Do tada nisam mogla živjeti od maratona niti od trčanja u Hrvatskoj. Imamo podršku Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog atletskog saveza, ono što meni pomažu su sponzori vani“, zaključuje Matea.